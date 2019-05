Dans le cadre de la visite de prise de contact avec les Services, relevant de son Département Maitre Jean Claude SIDIBE était hier mardi 21/05/2019 à l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) une structure occupant un rôle central dans la promotion de l’Emploi au Mali.

Le Ministre était accompagné pour la circonstance des membres de son cabinet, un accueil très courtois à leur été réservé par le Directeur Général Ibrahim AG NOCK aux environs de 10 heures.

Après la visite des bureaux où le Ministre comme à son habitude a tenu à serrer la main des travailleurs, une réunion des cadres s’est tenue au Centre de Perfectionnement et Reconversion de l’ANPE.

Au cours de cette réunion le Directeur Général Ibrahim AG NOCK à présenter sa structure et a fait état des réalisations de l’ANPE en 2018 et des perspectives pour 2019 en terme de création et de promotion de l’Emploi.

Le représentant du personnel le Camarade Drissa SIDIBE a remercié et félicité le Ministre pour sa nomination et lui a donné l’assurance que le personnel de l’ANPE se tiendra à ses côtés pour faire de sa mission une réussite.

Cependant quelques doléances ont été présentées au Ministre SIDIBE notamment l’augmentation de la Taxe de Main d’œuvre qui reste toujours à 1% depuis la création de la structure, et la fin de la subvention accordée à l’ONEF pour son fonctionnement, des meilleures conditions de travail pour le personnel.

Le Ministre de l’Emploi et la Formation Professionnelle Monsieur Jean Claude SIDIBE pour sa part a tenu à remercier le Directeur Général et son staff pour l’accueil et de dire qu’il a pris bonne note des doléances du personnel et que des dispositions seront prises pour permettre à l’ANPE d’accomplir sa mission aux bénéfices des demandeurs d’Emploi.

Le Ministre a conclu en ces termes « je Compte sur chacun d’entre vous pour des résultats probants, et ma porte reste grandement ouverte »

La visite à pris fin aux environs de 11 h 30 mn.

Source : ANPE /DC.

