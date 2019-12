Women Tech Mali en collaboration avec Plan International Mali organise une session de formation sur le « Web activisme » à l’intention des jeunes de quinze à vingt-quatre ans membres des clubs d’enfants. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le lundi 23 décembre à Teckonseil.

L’objectif de cette session de formation de cinq jours est de contribuer à faire des jeunes surtout les filles et jeunes femmes, des citoyens actifs et vrais acteurs de changement dans notre pays. Il s’agira de renforcer les capacités des participants sur le web activisme et sur l’utilisation raisonnée et efficace de la communication digitale.

Car selon Korotoumou Berthé, chargée de communication de Women Tech Mali, beaucoup de jeunes sont sur les réseaux sociaux sans savoir comment l’utilisé. C’est dans cette perspective que Plan International et l’association Women Tech Mali initient une formation pour les jeunes maliens sur le web activisme.

Pendant cinq jours, les participants seront outillés à l’activisme et le web activisme, la communication digitale, la cybercriminalité et les moyens de protection et le cadre légal de la communication numérique au Mali.

Selon les initiateurs, la formation permettra aux participants (filles et garçons) d’avoir des connaissances suffisantes et connaitre les outils nécessaires pour le web activisme et l’utilisations raisonnée et efficace de la communication digitale.

Il s’agit aussi de permettre aux jeunes d’utiliser l’internet pour faire avancer les causes qui les intéressent tout en se protégeant des dangers et des risques pour eux et leurs organisations.

Pour sa part, le Directeur Pays par intérim de Plan International Mali, Lazare Charles Djibode, a déclaré que l’objectif de sa structure est de promouvoir la jeunesse. Il a indiqué qu’avec Plan International Mali, les jeunes ne seront pas que des bénéficiaires mais de véritables acteurs qui seront impliqués du début à la fin du processus.

Avant de terminer, Lazare Charles Djibode a invité les jeunes à tirer le maximum de cette formation. « Nous attendons beaucoup de l’activisme couplé au web », a-t-il conclu.

Il faut rappeler que Plan International a initié une campagne intitulée « Aux filles légalité ». L’objectif est de toucher cent millions de filles dont trois millions au Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

