Bandiagara, Indelimane et Tessit : Les FAMa infligent une lourde perte aux Groupes terroristes !

Jeudi 23 mars 2023, l’Etat-major général des Armées du Mali a fait un communiqué sur les récentes opérations des Forces Armées Maliennes(FAMa) dans les différents Théâtres d’opérations. A la lumière de ce communiqué, il ressort que les dernières opérations des FAMa ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, détruire des sanctuaires terroristes et de matériels de combat.

Dans ce communiqué, l’Etat-major général des Armées du Mali informe l’opinion que depuis son dernier communiqué datant du 12 mars 2023 et au regard des modes d’action terroriste consistant à divertir les FAMa dans les régions du Sud et visant les cibles molles. Tout cela couplé à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les FAMa ont mis l’accent sur la recherche de renseignements.

Les FAMa aux services et secours des populations !

A cet effet, les FAMa ont mené 4 opérations aéroportées sur les localités de Diakouri (secteur de Tenenkou), Tina-Kola et Goumel (secteur de Diondiori), Kapio (secteur de Sévaré) et Wankoro (secteur de Bankass). Elles ont aussi mené 9 missions de reconnaissances offensives dans les localités de Gourma-Rahouss (Gossi), Fabakoro, N’dilla (secteur de Niono), Bogolo, Bodio (secteur de Bandiagara), Dogofriba et Sinko-Rangabé (Diabaly) et dans le secteur de Boni. Des missions soldées par 5 frappes aériennes d’avions de chasse, d’hélicoptères et de drones.

Aussi, dans le même communiqué, il a été fait savoir que les FAMa ont mené des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Ce faisant, le bilan cumulé de ces actions se résume à 1 sanctuaire terroriste détruit dans le secteur de Boni, 16 terroristes neutralisés dans les secteurs de Boni et différents zones, 10 suspects interpellés dans les secteurs de Tina-kola et Goumel ; 13 AK-47 récupérés, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’EEI, des moyens de communication et divers matériels dont 9 motos détruites.

Dans ce communiqué, l’Etat-major général des Armées a indiqué que les dividendes au profit des populations se résument à plus de 20 sacs de 100Kg de maïs récupérés aux mains des terroristes dans la localité de Diakouri ( secteur de Tenenkou) et plus d’une centaine de bœufs récupérés dans la localité de Kapio (Région de Sévaré). Et de continuer que dans les secteurs de Ménaka, Ansongo, Badiangara, et Bankass, les FAMa continuent de rassurer les populations de vaquer à leurs occupations quotidiennes.

Toujours dans le domaine de la sécurisation, les forces armées maliennes, dévoile le même communiqué, ont escorté plus de 150 camions civils sur l’axe Gao-Labbézanga-Gao, assuré le ravitaillement de 137 tonnes de vivres dans la localité de Farabougou, suivi d’évacuations sanitaires de malades et d’accompagnement d’une vingtaine de personnes pour le retour volontaire au village.

Déluge de feu sur les groupes terroristes à Bandiagara, Indelimane et Tessit

« Aussi, sur la base de renseignements bien précis, des missions de reconnaissance offensives appuyées par l’aviation ont été lancées contre les GAT dans les secteurs de Bandiagara, Indelimane et Tessit. Combinant manœuvres terrestres, frappes aériennes et opérations aéroportées, ces reconnaissances offensives ont permis de surprendre des GAT et de leur infliger de grandes pertes humaines que matérielles », a précisé ce communiqué.

Dans le communiqué du CEMGA, le bilan cumulé des 3 reconnaissances a été sanctionné de succès. Pour preuve, dans le secteur d’Indélimane, le bilan est de : 58 terroristes neutralisés, 3 sanctuaires détruits, 1 pick-up et une trentaine de motos également détruits.

Pour le secteur de Bandiangara : 22 terroristes neutralisés, 2 PKM, 7 AK-47, 1 Lance-Roquette de type RPG-22, plusieurs chargeurs d’AK-47, 5 détonateurs électriques, 2 capteurs de pression, 2 Cordons détonant avec deux détonateurs, 6 radios talkies-walkies et des objets divers récupérés.

Enfin dans le secteur de Téssit, il y’a eu : 2 motocyclistes neutralisés, 1 sanctuaire détruit, 3 pick-up, 1 Kia et 2 motos détruits.

Dans ce communiqué, le fait notable apporté est relatif au fait que ces actions des FAMa ont désorganisé les GAT et contribuer à la reddition de plusieurs combattants terroristes dans plusieurs secteurs.

Comme assurance l’Etat-major général des Armées a porté à la connaissance des populations que les actions de recherche et de destruction des GAT et leurs sanctuaires se poursuivront au quotidien. C’est pour cela qu’il magnifie la bonne collaboration des populations avec les FAMa sur toute l’étendue du territoire national en vue de débusquer et neutraliser les GAT et leurs complices. « L’Etat-major général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d’armes des 5 militaires morts au combat à Soumpi et entre Nara et Mourdiah et souhaite prompt rétablissement aux blessés » annonce ce communiqué du 23 mars de l’Etat-major général des Armées.

Adama Tounkara

