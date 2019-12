Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, était présent à la cérémonie à Paris pour compatir à la douleur du peuple français et lui témoigner de la solidarité de notre pays

La France a rendu, hier, un hommage national à treize de ses militaires morts au combat dans notre pays, le 25 novembre dernier. Les corps de ces valeureux soldats qui ont péri au champ d’honneur pour l’idéal de paix et de liberté ont été rapatriés et exposés dans la cour de l’Hôtel national des Invalides pour un dernier hommage de la nation. Le président de la République française, Emanuel Macron a présidé la cérémonie d’hommage en présence de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, des compagnons d’armes et des parents de ces héros célébrés par la France pour être morts en mission.

La participation du chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keïta, se justifie amplement par un devoir de reconnaissance, mais aussi de compassion à la douleur du peuple français et surtout que ces militaires sont morts dans notre pays en participant à la lutte contre les groupes armés terroristes qui sèment la mort et la désolation.

Le président Keïta était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiébilé Dramé, du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de division, Ibrahima Dahirou Dembélé. La délégation du président comprenait aussi plusieurs leaders religieux : le cardinal Jean Zerbo, l’imam de la grande mosquée de Bamako, Mamadou Koké Kallé, le pasteur Nouh Ag Infa Yattara de l’église protestante, Thierno Hady Thiam du Haut conseil islamique du Mali et l’imam Aboubacar Doucouré, de la Plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali.

