Insécurité débordante à Ntabacoro : Les notables prennent des initiatives

Ntabacoro est ce quartier situé dans la commune rurale de Kalaban coro entre Sirakoro Meketana et Niamana. Cette insécurité qui a atteint un niveau élevé et inacceptable ces dernières semaines est marquée par des vols qualifiés, le braquage des usagers des artères de circulation.

Les distances entre Sirakoro, Niamana, Ttabacoro, jusqu’au portail de ATTbougou sur la route de Ségou et les alentours sont devenus des zones nuitamment dangereuses, malgré la présence de commissariats de police.

Le 19 août 2024, aux alentours de 23 heures, un jeune de Ntabacoro a été tiré à bout portant par des voyous dans la rue de l’école de Ntabacoro, non loin de la mosquée verte. Ses bourreaux ont emporté la moto qu’il conduisait. Les habitants de ce quartier ont rapporté la mort dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 août, d’un conducteur de taxi-moto, également tué à l’arme à feu par des bandits.

Déçues de cette insécurité, les populations de ces quartiers se demandent pourquoi cette insécurité grandissante au même moment où des commissariats de police sont créés dans ces quartiers ?

Ces tueries fréquentes qui restent sans suite mettent en colère les populations qui en ont assez, et qui ne veulent pas croiser les bras et regarder les malfrats les narguer. Mais qu’y a-t-il lieu de faire?

Les situations de ce genre peuvent conduire les populations à se rendre justice, toutes choses que les notables du quartier de Ntabacoro veulent éviter, en initiant un dialogue avec les autorités locales et régionales et les forces de sécurité. Wait and see!

