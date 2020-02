Les forces de Défense et de Sécurité Maliennes(FAma) et leurs alliés de l’opération BARKHANE coupent désormais le sommeil aux forces obscurantistes ces derniers temps. Au courant de la semaine dernière, elles ont mené plusieurs opérations dans les régions du centre et la zone dite des trois frontières. Ces opérations ont permis de détruire des bases des groupes armés terroristes, neutraliser des terroristes et récupérer des matériels. La preuve que les FAMa sont dans l’offensif contre les ennemis de la paix.

La montée en puissance des Forces de Défense et de Sécurité tant souhaité par les Maliens devient de plus en plus une réalité sur le terrain. Cela avec l’accompagnement des Forces étrangères, venues soutenir le Mali dans la lutte contre les terroristes et autres bandits armés.

Au cours des opérations menées durant la semaine dernière, les FAMa ont neutralisé plusieurs terroristes parmi lesquels se trouvent des poids lourds vivement recherchés.

En effet, le mercredi 19 février 2020, au centre du pays, les FAMa ont lancé un assaut contre des groupes terroristes entre la ville de Koro et le village de Diangourou. Cette opération a permis aux FAMa de neutraliser un terroriste et de récupérer de l’armement (1 LRAC, 2 PM), et un véhicule enlevé auparavant par les terroristes.

Auparavant, les FAMa avaient traqué dans la matinée du mardi 18 février, des terroristes dans le secteur de Somadougou, région de Mopti. Cette traque fait suite à des frappes aériennes menées aux alentours de Somadougou jusque dans le village de Diallo, route de Bankass. « Trois (3) chefs terroristes étrangers ont été capturés plusieurs terroristes ont été tués, des armes ont été abandonnées, d’autres détruites » précise une source militaire.

Dans la même lancée, du 14 au 20 février, la force BARKHANE a mené plusieurs opérations dans la zone des trois frontières. Ces opérations ont permis de mettre hors de combat plusieurs terroristes, de saisir une quantité importance de matériels. « BARKHANE opère en permanence dans cette zone pour déstructurer les réseaux des terroristes et réduire leurs capacités logistiques. Il s’agit là de préalables indispensables à la stabilisation de la zone » a informé la hiérarchie militaire.

Toujours dans le centre du pays, la force BARKHANE a mené entre le 9 et 17 de ce mois plusieurs opérations autour de la ville de Mopti et environnants. Ces actions des forces alliées ont permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, de détruire une trentaine de motos et de deux pickups. De l’armement, des téléphones et du matériel électronique ont également fait l’objet de saisie au cours de ces opérations.

Une deuxième phase de ces opérations a été menée au sud de Mopti, dans une région où sévit la katiba de Macina. C’était entre le 16 et 17 février 2020, elles ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, parmi lesquels figure un haut placé de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS). Cette opération a été menée à l’aide des frappes aériennes, accompagnées d’un assaut héliporté.

Ces actions des Forces de Défense et de Sécurité et leurs alliés de la Force BARKHANE dans le centre du Mali et la zone des trois frontières démontrent leur détermination de combattre les terroristes jusque dans leurs derniers retranchements.

Par Jean Joseph Konaté

