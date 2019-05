Le Secrétaire Permanent du G5 Sahel, Monsieur Maman Sambo Sidikou et le Secrétaire Général de l’Organisation internationale de la police criminelle –INTERPOL, Monsieur Jürgen Stock ont signé, le jeudi 16 Mai 2019 à Lyon en France, un accord de coopération entre les deux institutions.

Cet accord a pour objectif d’instaurer un cadre pour la coopération entre les deux institutions dans les limites de leurs domaines de la prévention et la répression des actes terroristes et d’autres formes de criminalité transfrontalière. Ce partenariat permettra d’avoir un cadre juridique régissant les échanges de données et d’informations entre INTERPOL et le G5 Sahel.

Par ailleurs, il définit les modalités de la coopération, technique, la formation et le renforcement des capacités. Autre volet important de l’accord, il s’agit d’échanges d’expertises dans les domaines relatifs à la police.

Le Directeur Général de la police nationale du Burkina Faso le contrôleur Général de police Jean Bosco KIENOU en qualité de président en exercice du comité de Défense et Sécurité du G5 Sahel était présent à la cérémonie de signature. On notait également la présence du Contrôleur Général KAKA Abdoulaye coordinateur régional de la Plateforme de Coopération en Matière de Sécurité.

A. Diallo

