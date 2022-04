La neutralisation de ces deux chefs terroristes confirme la montée en puissance de l’armée malienne. Ils sont responsables de la Zakat figurant sur la base de données des terroristes recherchés et auteurs de pose des engins explosifs improvisés et d’exactions sur les populations dans la région.

Selon le communiqué N°029 de l’Etat-major général des armées, les forces armées maliennes continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles adoptant l’évitement, se faufilent dans la population tout en la maintenant par intimidation. Ces terroristes en débandade disposent tout de même de capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins explosifs improvisés et procèdent aussi au sabotage des réseaux GSM, aux tirs indirects sur les emprises. Ils ont également comme mode d’action de prendre des civils comme boucliers humains.

A cet effet, L’Etat-major général des armées porte à la connaissance de l’opinion que les FAMa maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Kèlétigui.

« Depuis notre dernier communiqué en date du 29 Mars 2022, en plus des activités de routine de sécurisation de foires, d’escortes, de relèves, de patrouilles de sécurisation des personnes et des biens, les FAMa procèdent à l’intensification de la recherche du renseignement et au contrôle de zones particulièrement au centre et au sud du pays avec des actions majeures », dira le communiqué.

Sur le Théâtre Est de l’opération Maliko,

Une mission de surveillance aérienne a été conduite dans la zone de Ménaka et d’Ansongo dans le cadre de la réassurance des populations.

Une autre mission de sécurisation et de réassurance des populations a été menée à Téméra et à Bourem.

Sur le Théâtre Centre de l’opération Maliko,

. Les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l’opération à Mourah dont le secteur reste une zone opérationnelle de haute surveillance.

A Tombouctou les FAMа ont récupéré un Pick-up (PU) aux mains des bandits. Elles ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre une position à Soumpi et neutralisé trois (03) Engins Explosifs Improvisés (EEI) sur l’axe Soumpi-Niafunké.

En zone Sud,

. Dans la région de Nara, la précision du renseignement a permis la neutralisation de Dadiè BAH, artificier et chef de JNIM d’Akor et de Daye BAH, responsable de la Zakat figurant sur la base de données des terroristes recherchés et auteurs de pose d’EEI et d’exactions sur les populations dans la région.

Dans les régions de Bougouni, Koutiala, Sikasso, la consolidation des acquis opérationnels a continué.

Dans le communiqué, l’Etat-major général des armées rassure que les actions de recherches de renseignements, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et de leur interpellation dans les zones urbaines se poursuivront.

« Par ailleurs les FAMa constatent que les groupes d’autodéfense se livrent à des exactions contre les populations dans certaines localités du Centre. Elles appellent ces groupes à déposer les armes et à s’adjoindre au processus de recrutement spécial en cours », déplorent la hiérarchie militaire.

Elle invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l’emploi de civils comme des boucliers humains.

Mamoutou DIARRA Toune

