Lancées le lundi 22 juillet par la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, les activités de la Semaine nationale de la sécurité routière se poursuivent jusqu’à ce samedi 27 juillet. Le thème de la 20e édition de cette traditionnelle campagne d’information et de sensibilisation porte sur “Entre téléphoner et conduire, il faut choisir”. Une thématique d’actualité visant à encourager les usagers de la route à adopter les bonnes pratiques en matière de la conduite afin de sauver des vies.

La Semaine nationale de la sécurité routière est une série d’activités annuelles menées par le département des Transports en coordination avec l’Agence nationale de la sécurité routière (Anaser). C’est une tradition qui se perpétue depuis plusieurs décennies par des approches informatives et de sensibilisation à l’endroit des usagers de la route en vue de réduire le nombre d’accidents de la circulation routière.

Avec des chiffres alarmants dévoilés par l’Anaser qui font état de 7685 cas d’accidents corporels survenus sur les routes pour 689 personnes tuées et 7938 autres blessées en 2023, il a été établi que les accidents de la circulation constituent un fléau impactant la vie en société du fait de leurs conséquences néfastes.

Parmi les causes évoquées dans la survenance de ces accidents, l’utilisation du téléphone représenterait un accident corporel sur dix en milieu urbain, toujours selon les statistiques publiées par l’Anaser en date de l’année 2023. Toute chose qui a motivé le choix du thème “Entre téléphoner et conduire, il faut choisir” qui se veut une véritable interpellation à l’endroit de l’ensemble des usagers de la route pour qu’ils s’abstiennent du téléphone, une fois au volant ou au guidon.

“Des risques réels d’accidents sont associés à l’utilisation du téléphone portable dans la voie publique. Combinant inattention et des perturbations auditives, physiques et cognitives, elle distrait le conducteur, réduit la vigilance et augmente le temps de réaction en cas d’urgence”, a dénoncé la ministre des Transports qui ne compte pas baisser les bras face au comportement inapproprié de certains usagers malgré les campagnes de sensibilisation et les mesures répressives légales.

“Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et nonobstant les sanctions prévues par la réglementation, l’utilisation du téléphone au volant demeure une réalité préoccupante pendant la conduite. Nous ne saurions pour autant renoncer à combattre le fléau, au regard des études et des recherches dans le domaine de la sécurité routière qui indiquent que l’usage du téléphone au volant peut multiplier par trois le risque d’accident. Lire un message, en conduisant, multiplie le risque par 23 car il détourne les yeux de la route pendant au moins 5 secondes et augmente la distance parcourue sans attention”, a-t-elle prévu.

Afin de mener à bien la Semaine de la sécurité routière, plusieurs activités ont été programmées pour pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. Elles concernent notamment : le contrôle/sensibilisation dans les zones urbaines et sur les axes interurbains avec les services de la police et de la gendarmerie, les prestations des agents de la protection civile concernant les gestes de premiers secours en cas d’accident, lors de toutes les cérémonies de lancement à Bamako et dans certaines régions.

Sans oublier des approches d’information et de sensibilisation du public aux risques liés à l’usage du téléphone au volant et au guidon, l’incitation des jeunes gens, particulièrement accros au téléphone portable, à éviter tout risque pour eux- mêmes et pour les autres usagers de la route.

Face à l’interdiction formelle de l’utilisation du téléphone au volant par le Code de la route, la ministre des Transports a exhorté les conducteurs à respecter ces différentes mesures de précaution qu’elle estime salvatrices : “Eviter de répondre aux appels téléphoniques en conduisant même avec l’utilisation de dispositifs mains libres, anticiper les appels importants en les passant avant de prendre la route, activer le mode avion de vos téléphones pendant la conduite pour éviter les distractions au volant ou confier son téléphone à un passager si nécessaire, prévoir des pauses régulières lors des trajets longs pour se reposer et pour consulter le téléphone en toute sécurité”.

Persuadée de la portée du respect de ces mesures, Mme Dembélé Madina Sissoko a affirmé qu’en respectant ces consignes, les conducteurs contribueraient à préserver leur propre sécurité et celle des autres usagers de la route.

Alassane Cissouma

