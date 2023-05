Un rapport de l’ONU accuse l’armée et des combattants «étrangers» d’avoir exécuté 500 personnes en 2022 à Moura. J’estime que c’est une accusation mensongère qui blesse la réputation et l’honneur de l’armée malienne.

Cependant, cette information fait le chou gras des médias occidentaux, c’est-à-dire qu’on parle du Mali sans le Mali sur le plateau de nos confrères étrangers. Personnellement j’ai lu ce rapport de «complaisance» qui méprise et accuse sans modération les soldats maliens. Les témoins sont la plupart des proches et complices de la milice de la «Katiba Macina», dont Amadou Koufa est le chef.

Massacre ! S’il y en a, c’est certainement les terroristes qui ont été massacrés avec quelques victimes collatérales, parce qu’ils étaient au mauvais lieu et au mauvais moment et non les populations comme stipule le rapport. Faut-il rappeler que, depuis 2012 à maintenant, des villages sont attaqués sans arrêt ; des centaines de personnes sont tuées, des viols et des vols sont commis au Mali pourtant les armées étrangères étaient présentes au même moment.

Notre pays mérite mieux et nos soldats méritent un meilleur traitement et non des calomnies.

Vaillants soldats, ce chiffon ne doit pas saper le moral dans votre mission régalienne.

Vive le Mali

Vive la République!

Moriba Dabo

Journaliste d’investigations

