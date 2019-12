La mission du réseau Essonne-(RésEM) France a lancé, le 1er décembre dernier, son nouveau programme au siège du Haut Conseil des Collectivités Territoriales du Mali. C’était en présence du président de cette institution et le président de la mission de l’Essonne France.

Le chef de file de l’Essonne Mali, Diobado Dicko, a souhaité la bienvenue aux invités. Il a rendu un vibrant hommage aux victimes de la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement dans notre pays. Selon lui, cette coopération avec les collectivités de Douentza, Diéma et Nioro du Sahel a vu le jour en 1996. L’Essonne a commencé à mener ses activités dans le cercle de Douentza, a-t-il déclaré, pour marquer ses premiers pas au Mali en 1996. L’orateur de dire que la coopération avec le Mali est l’une des plus anciennes des conseils de cercle de Douentza et de Nioro du Sahel. Selon le chef de file de l’Essonne Mali, ce réseau a été créé en 2009 afin de mettre en cohérence les actions menées par les collectivités et des groupements Essonniens engagés sur le sol malien afin de les renforcer et les pérenniser. Il a souhaité que cette coopération soit continuelle afin de couvrir les autres collectivités du Mali par ses bienfaits.

Le président du département de l’Essonne de France, François Durovray, a, pour sa part, remercié et félicité les invités. Il a expliqué que la crise que traverse le Mali aujourd’hui est à compatir avec toutes les sensibilités du monde. Voilà pourquoi, dit-il, le problème qui préoccupe aujourd’hui le Mali doit normalement concerner tous les pays, tous les organes de développement à travers le monde. Pour lui, c’est pendant les moments de douleur que la coopération doit être renforcée pour témoigner sa sincérité dans l’atteinte des objectifs. Poursuivant son intervention le président du département de l’Essonne France a expliqué que cette rencontre sera mise à profit pour procéder à la signature de protocole d’une nouvelle coopération avec les collectivités de Douentza, de Diéma et de Nioro. Selon lui, c’est plus d’un milliard de francs CFA qui a été mobilisé pour le financement des activités de cette nouvelle coopération sur une durée de 3 ans. A l’en croire, le bilan des précédentes activités de cette coopération est bon. Il dira que tous les efforts et toutes les possibilités seront mis en œuvre pour faire de la présente coopération une réussite afin de constituer un profit pour ses bénéficiaires. Il a rendu un vibrant hommage aux soldats tombés lors de la collision d’hélicoptères survenu le mois dernier dans le grand nord du Mali avant de prier pour le repos éternel de leurs âmes. Pour terminer, François Durovray, a exhorté tous les acteurs de cette coopération à plus d’engagement et d’abnégation pour l’atteinte des objectifs.

Le président du Haut Conseil des Collectivités, Mamadou Satigui Diakité, a prié pour le repos éternel des soldats français ayant perdu la vie lors de la collision d’hélicoptères en particulier et toutes les victimes de la crise malienne d’une manière générale. Pour lui, cette signature du protocole de coopération entre le département de l’Essonne et les collectivités de Diéma, de Nioro et de Douentza constitue sans doute un ouf de soulagement pour les habitants de ces localités. A ses dires, de plus de 20 ans de coopération ont été une aubaine pour relancer les chantiers de développement de ces collectivités. Selon le patron du HCC, après les étapes de Diéma, de Nioro, Douentza et récemment le district de Bamako a été concerné par le partenariat. « Il regroupe aujourd’hui plus d’une quarantaine de collectivités et d’associations au Mali et en France autour d’action d’appui au développement et de sensibilisation à la coopération internationale », a expliqué l’honorable Diakité. A ses dires, cette coopération va contribuer au développement rural et à l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, à la lutte contre insécurité alimentaire, à l’adaptation au changement climatique, l’ancrage territorial des populations notamment à la fixation des jeunes ruraux et enfin à la prévention des conflits et à la promotion de la cohésion sociale en France et au Mali. En tout cas, dit-il, cette coopération va améliorer la qualité de vie des populations vivant dans ces localités.

Il a réitéré ses remerciements et ses félicitations aux acteurs du département de l’Essonne et le réseau Essonne-Mali avant de les autoriser à procéder à la signature du protocole de nouvelle coopération. La cérémonie a pris fin par la signature du protocole de coopération entre le président du département de l’Essonne et le chef de file du réseau Essonne-Mali. Au cours d’une conférence de presse, les différentes parties ont fait le point du bilan écoulé et de retracer les perspectives de la nouvelle coopération.

Siaka K Sangaré

