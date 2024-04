En sacrifiant à une tradition républicaine, notamment l’Adresse à la nation le 3 avril au soir, veille de la fête de l’indépendance avec pour thème, cette année : “les Forces Armées au cœur de la cohésion nationale”, le président Bassirou Diomaye Faye (BDF), pour un premier face à face avec les Sénégalais, a décliné les grands axes de sa gouverna nce

Le chef de l’Etat s’est adressé à la nation pour sa première fois à la tête de l’Etat du Sénégal. Il a rassuré qu’il ne compte pas perdre du temps car les Sénégalais attendent des changements significatifs et l’ont exprimé par leur vote massif en sa faveur. D’ores et déjà, le Président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre et l’équipe gouvernementale qui l’accompagne se penchent sur les urgences.

La question de la vie chère

D’emblée, concernant la question de la vie chère à laquelle les Sénégalais attendent réponse, le nouveau président de la République annonce la tenue de grandes concertations pour, dit-il, réduire le coût de la vie chère. “Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens après des concertations que j’entreprendrai avec les acteurs concernés”, a-t-il rassuré.

Education, Formation aux métiers, emploi et entreprenariat

Conscient de son rôle de porteur d’espoir de la jeunesse, il déclare : “Chers jeunes, je fais miens vos rêves, vos aspirations, et vos ambitions légitimes de réussir pour être utiles à vous-mêmes, à vos familles, vos communautés et votre pays. L’éducation, la formation aux métiers, l’emploi, l’entreprenariat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J’en ferai une priorité élevée des politiques publiques, en concertation avec le secteur privé”, assure-t-il.

Pour mieux se faire comprendre, il ajoute : “Il nous faut revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emplois et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d’emplois, je compte m’appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l’Etat. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble” indique-t-il, tout en soulignant que le secteur privé international est même au centre de ses préoccupations. “Le secteur privé international aura son plein rôle à tenir”, dit-il.

Bonne gouvernance économique et financière

Mais pour réaliser les promesses de réalisation d’une gouvernance de rupture, il faut nécessairement de la bonne gouvernance. De la gouvernance de rupture tant prônée par le projet PASTEF, son parti politique. “J’engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d’alertes, la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent, l’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation, la publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC”.

Réformes relatives à l’exploitation des ressources naturelles

En parlant de bonne gouvernance, on parle aussi de l’exploitation des ressources naturelles, un domaine si cher aux Sénégalais parce qu’ayant fait couler beaucoup d’encre et de salive ces dernières années. Le président Bassirou Diomaye Faye rassure que cela retient particulièrement l’attention de son gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers, sur le site de l’ITIE Sénégal, le Président compte procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives, conformément à la Norme ITIE, à l’audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national.

Réformes politiques

Concernant les réformes politiques, elles se feront sur la base de la concertation. Le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la convocation très prochaine de larges concertations avec la classe politique et la société civile pour réfléchir sur la réforme du système électorale, notamment le renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement et l’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d’identité. Pour le nouveau président du Sénégal, cette disposition permettra à chaque Sénégalais détenteur de la carte nationale d’identité de voter. “Il n’est pas normal que la question du fichier électoral revienne à chaque élection”, précise-t-il.

Digitalisation des services publics et des procédures administratives

Concernant toujours les réformes, le président Bassirou Diomaye Faye déclare : “L’Administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l’efficacité de l’Etat. Dans cet objectif, nous entendons investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives”.

Raffermissement des liens de bon voisinage et de solidarité au sein de l’UEMOA et la CEDEAO

Abordant le domaine de la Coopération, le Président Bassirou Diomaye Faye rappelle aux partenaires privés qu’ils sont les bienvenus au Sénégal. “Les droits de l’investisseur seront toujours protégés, de même que les intérêts de l’Etat et des populations. Aux pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons, sans cesse, à maintenir et raffermir les relations de bon voisinage et de solidarité agissante au sein de nos organisations communautaires, notamment la CEDEAO et l’UEMOA”, précise le nouveau chef de l’Etat.

Amadou Bamba NIANG

Journaliste et Consultant

.

