Le 21 février, 11 étudiants tunisiens ont reçu une notification leur ordonnant de quitter le territoire américain après la suspension de leurs études dans les universités américaines, a rapporté la radio tunisienne Mosaïque FM sur son site internet.

Les étudiants concernés par cette notification bénéficient du programme de bourse «Thomas Jefferson» (TJSP) financé par le département d’État et mis en œuvre par l’International Research and Exchanges Board (IREX), une organisation américaine à but non lucratif spécialisée dans l’éducation et le développement à l’échelle mondiale.

Sur le site internet de l’IREX, le TJSP est présenté comme un programme qui «vise à favoriser la croissance économique, la stabilité et le développement démocratique en Tunisie en dotant un réseau de jeunes Tunisiens de compétences essentielles pouvant mener à un changement positif sur le plan professionnel et communautaire».

Mosaïque FM a précisé que les 11 étudiants tunisiens s’étaient vu signifier un délai de sept jours pour quitter le territoire américain.

Le démantèlement de l’USAID en toile de fond

La radio tunisienne insiste sur la décision de Donald Trump de geler les aides étrangères durant 90 jours. Des aides qui transitent par l’agence américaine d’aide au développement international (USAID) qualifiée par le chef du département de l’Efficacité gouvernementale, Elon Musk, de «nid de vipères marxistes».

En effet, la nouvelle administration américaine, qui met en avant la politique «America First», a pris la décision de démanteler cette agence qui financerait 42% de l’aide humanitaire mondiale.

Dans un contexte similaire, plusieurs médias égyptiens ont rapporté au début du mois de février la suspension, pour une durée de 90 jours, du financement de leurs bourses éducatives financées par l’USAID. Ces étudiants étaient inscrits dans plusieurs universités égyptiennes, dont l’Université américaine du Caire.

