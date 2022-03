Lassou Aïssata: Je me nomme Lassou Aïssatou, de nationalité tchadienne. J’ai été formée par l’UUBa de Bamako entre 2010 et 2016. J’ai d’abord obtenu une licence en droit en 2013 et un master en 2015 en Gestion associative, relations internationales, droit international humanitaire. Aujourd’hui, je suis fière de la formation que nous avons reçue à travers les éminents professeurs déployés par l’administration de l’UUBa à l’époque. Ce sont les cours dispensés par les éminents professeurs lors de notre formation qui nous a permis tous de devenir des responsables dans plusieurs structures à travers l’Afrique. Je rencontre beaucoup de mes camarades de classe qui occupent, aujourd’hui, des responsabilités sur le continent d’Afrique. Certains sont même devenus des ministres dans leur pays d’origine. Quant à moi, je suis devenue enseignante. Ainsi, je suis revenue à Bamako pour dispenser les cours il y a de cela quelques années maintenant. J’avoue que c’est avec fierté que je dispense ces cours. Actuellement, je vis à Lyon en France où j’anime des formations aussi. Et je reviens chaque année au Mali uniquement pour les cours de l’UUBa.

Vous avez été étudiante au sein de l’Université Catholique à Bamako. Pouvez-vous parler un peu de votre parcours académique au sein de cette structure ?

C’est vrai que je suis arrivée à l’UCAO-UUBa en 2010 pour ma formation universitaire. Cette formation s’est passée dans de très bonnes conditions de travail avec mes camarades de classe, les professeurs et même avec l’administration de l’UCAO. Ce sont ces bonnes conditions de travail qui font qu’aujourd’hui que je suis revenue pour dispenser les cours dans cette université dévouée pour la formation de la jeunesse africaine. Je profite de votre micro pour dire que la formation de qualité que j’ai reçue à l’UCAO m’a permise d’effectuer un stage dans le cabinet de Maître Amadou T. Diarra (un de nos professeurs et très connu à l’international des hommes de droit). Ce fut une formidable expérience pour moi, une immersion dans l’univers professionnel. J’ai donc pu lier mes connaissances théoriques à la réalité de la pratique dans ce cabinet. C’est en 2017 précisément, que j’ai quitté le Mali pour la France dans l’objectif de continuer mes études afin de me rendre plus productive. Ensuite je me suis inscrite à l’Institut des Droits humains de Lyon. Au sortir de cette expérience académique, j’ai obtenu une spécialisation en Histoire, Théorie et Pratique des Droits de l’Homme. Les années passées dans cette université ont été pour moi fort enrichissantes humainement et professionnellement.

Nous constatons que vous dispensez des modules tels que « Médias et Droit international humanitaire», « Droit des médias ». Quel est l’apport de ces thématiques aux futurs journalistes que vous formez ?

Je pense qu’il est important que les médias se familiarisent aux concepts de droit international humanitaire. Les médias sont un puissant vecteur de promotion des droits humains. Ils constituent aussi des sentinelles pour la préservation des droits de l’Homme. Donc le métier de journaliste ne saurait se faire sans une connaissance minimale des concepts de droit international humanitaire. J’estime que nul ne doit être journaliste aujourd’hui s’il ignore les principes de base du droit international des droits de l’Homme. Le respect des droits de l’Homme caractérise les régimes démocratiques. Le pouvoir du journaliste est énorme dans la garantie de la préservation de ces droits. On a coutume de dire que la presse est le 4ème pouvoir. Cela me paraît important que les futurs journalistes soient outillés de sorte à remplir leur mission de veille et de dénonciation des manquements au respect des droits humanitaires. Ils sont appelés à faire la promotion ou la protection de ces droits.