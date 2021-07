Reprise de la coopération militaire avec le Mali: «Emmanuel Macron a fini par revenir à la raison»

La reprise de la coopération entre les armées des deux pays a sans doute eu lieu suite à des discussions franches et certainement très poussées entre Paris et Bamako, c’est une évidence.

Mais sur quoi la France a-t-elle eu des garanties ? A-t-elle eu des garanties par exemple de la part du colonel Goïta, c’est-à-dire l’actuel chef de l’État, président de la transition au Mali, qu’en cas d’une ouverture des négociations avec les groupes jihadistes, il y aurait des lignes rouges sur lesquelles il ne céderait pas, notamment la laïcité de l’État au Mali et l’inspiration du système législatif ? Ne pas céder notamment sur une revendication jihadiste, et au-delà du courant conservateur islamiste malien, sur l’introduction d’un dispositif inspiré de la charia dans le droit pénal et le droit civil malien, etc. Il n’est pas exclu qu’il y ait eu des négociations sur ces aspects-là.

La reprise de la coopération française au Mali intervient alors que va s’interrompre l’opération française Barkhane dans le Sahel. Qu’est-ce que cela implique pour le Mali ?

Il faut clarifier les choses. L’arrêt définitif de Barkhane ne signifie pas un retrait de l’armée française du Mali ou du Sahel. Il s’agit d’un réajustement du dispositif. C’était prévisible, dans la mesure où l’intervention Barkhane, qui a suivi l’opération Serval à partir 2014, n’a pas abouti au résultat espéré par tout le monde. Le temps de la réflexion et de changer de dispositif était arrivé. Les Maliens, les Sahéliens et les Français étaient tous d’accord là-dessus. Donc il ne s’agit pas d’un retrait de l’armée française, il s’agit d’une modification du dispositif pour mieux l’adapter au contexte actuel.

Oui, Barkhane disparaitra, mais laissera la place à autre dispositif qui s’appuiera essentiellement sur la Task Force européenne « Takouba », qui elle-même sera essentiellement basée sur l’armée française et ses contingents. Cette reprise aujourd’hui de la coopération pourrait aussi être justifiée du côté français par le fait de se dire : « Nous nous lançons dans un nouveau dispositif, et pourquoi ne pas essayer de voir avec nos amis maliens comment nous pouvons travailler ensemble ? » Je pense que le changement de dispositif a pu pousser Macron à écouter les militaires qui eux n’étaient pas du tout d’accord sur la suspension de la coopération militaire avec l’armée malienne.