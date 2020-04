Dans un entretien qu’il nous a accordé, le jeune Sega Diabaté, membre de l’Association Ankaben de la Commune V à cœur ouvert trouve que l’actuel vice-président du parlement est une chance pour sa commune. Il souligne que Moussa Timbine a posé plusieurs actes de développement en commune V. Entretien !

22 Septembre: Quelle est votre vision sur les législatives en commune V?

Sega Diabaté : Les législatives en commune V resteront gravées dans l’histoire des élections dans la commune, car elles seront rudes, mais la liste RPM-APR sortira gagnante.

22 Septembre: On sait que vous vous battez beaucoup pour l’honorable Moussa Timbiné. Pourquoi ce choix ?

Sega Diabaté : Le choix de Moussa Timbine est très simple pour moi. Nous avons bien réfléchi et à la lumière de notre longue réflexion, nous avons vu l’impact des gestes de l’honorable Moussa Timbiné pour la population de la commune. Sa disponibilité pour les jeunes et son combat jour et nuit pour l’emploi des jeunes. Nous devons le soutenir à cause de ces facteurs.

22 Septembre: Pour vous, l’honorable Moussa Timbiné incarne la révolution générationnelle. Vous pouvez vous nous dire ce qu’il a apporté à la jeunesse de sa commune ?

Sega Diabaté : L’honorable Timbiné incarne le renouveau pour la politique malienne en général et en particulier en commune V. Certaines personnes ne veulent pas sentir cette nouvelle génération émerger. De ce fait, ils en veulent à ses cheveux. Il est serein, imperturbable et suit sa ligne de conduite, afin d’obtenir ses objectifs qui sont le développement de sa commune et l’emploi des jeunes.

22 Septembre : Que peux tu dire à ceux qui optent aujourd’hui pour un ” tout sauf Moussa Timbiné”?

Sega Diabaté : Rigolards, ces gens savent très bien que la victoire est conquise, donc ils s’organisent pour lui barrer la route. Ils oublient que l’honorable Moussa Timbiné a posé des jalons lors de son mandat, ce qui fait q’ilest imbattable. Il n’est pas revanchard, car il se met toujours au service des habitants de la commune, même ses détracteurs.

Personnellement, je dis qu’on ne peut pas cacher le soleil avec ses mains. Je leur lance un appel pour qu’ils se joignent à lui pour bâtir la commune V car les défis sont encore énormes. Oui, la politique, mais le développement de la cité d’abord.

22 Septembre: Quel sentiment vous anime pour le second tour des législatives en commune V ?

Sega Diabaté : La liste RPM-APR va faire respecter la logique en commune V. Cela a été prouvé lors du premier tour, le 29 Mars dernier. Je vous informe que la liste RPM-APR enregistre chaque jour à son QG des ralliements de plusieurs personnes ressources de la commune. Sans compter l’arrivée de nombreux regroupements de femmes et de jeunes de divers horizons, meme du camp adverse. La victoire sera à la portée de l’honorable Moussa Timbiné au soir du 19 Avril.

22Septembre: Quelles sont vos relations avec la maire Amadou Ouattara ?

Sega Diabaté : C’est le maire de la commne, dont nous avons du respect à son égard.

22 Septembre: Quel est votre mot de la fin ?

Sega Diabaté : Je demande aux jeunes du camp adverse d’avoir le sens élevé de responsabilité et de la courtoisie dans les débats et dans les péripéties de la campagne électorale. Nous sommes tous des fils de la commune V et d’un même Mali. Je dis que l’honorable Moussa Timbiné est une chance pour la commune V. Je prie le bon Dieu de nous sauver de cette pandémie de Covid-19. J’appelle tous les Maliens et toutes les maliennes à respecter les mesures barrières contre cette maladie.

Je vous remercie !

Seydou Diamoutene

