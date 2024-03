Que faut-il comprendre de la visite d’un responsable de haut niveau de la Banque mondiale au Mali ?

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a visité le Mali du 18 au 21 janvier 2024. Il a été reçu en audience par le président de la Transition, et a été reçu par les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers.

Les discussions ont porté sur les défis socio-économiques auxquels le Mali est confronté, notamment la pauvreté, la fragilité, les infrastructures, les conflits et la violence, le développement du capital humain et le changement climatique.

Le vice-président de la Banque mondiale a également rencontré le secteur privé, la société civile et visité des projets financés par la Banque mondiale. Il s’est entretenu avec les bénéficiaires de ces projets afin de mieux comprendre leur impact sur la vie des populations.

Qu’est-ce que la Banque mondiale peut faire pour aider le pays à sortir du marasme économique ?

Selon la Banque mondiale, son portefeuille de projets et programmes au Mali comprend actuellement 24 opérations pour un engagement total de 1,8 milliard de dollars ou 1088 milliards de FCFA. Les principaux secteurs couverts sont l’énergie (27,5%), l’agriculture (23,7%) et l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets (11,7%). Ce portefeuille s’est élargi au cours des dernières années en vue d’adresser les nombreux défis auxquels le pays doit faire face, en l’occurrence ceux induits par les fragilités, les conflits et les violences.

Le portefeuille de la Banque mondiale au Mali en 2023 est estimé à plus de 200 milliards de FCFA, avec un taux de décaissement de 36,7%, a annoncé la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Clara de Souza, lors de la revue conjointe Mali-Banque mondiale qui s’est tenue le mercredi 24 janvier 2024 à Bamako

Est-ce la Banque mondiale peut aider à résorber la crise énergétique au Mali ?

Selon son site web, la Banque mondiale a approuvé en juin 2023 un financement de l’Association Internationale de Développement (IDA) d’un montant de 157 millions de dollars (1$=600 FCFA) pour soutenir le Mali et améliorer la fiabilité et l’efficacité du système électrique, accroître l’accès à l’électricité dans les zones sélectionnées du projet, et faciliter l’intégration des énergies renouvelables.

Le projet est co-financé par le Fonds Vert Climat pour un montant de 43 millions de dollars dont 38 millions de crédit et 5 millions de dons, mobilisés sous l’Initiative d’atténuation des risques pour les projets d’énergies renouvelables durables de la Banque mondiale (SRMI).

Le Programme d’assistance à la gestion du secteur de l’énergie (ESMAP) apporte également un financement de 1 million de dollars sous forme de don, ce qui porte le financement global du projet à 201 millions de dollars.

L’expansion des réseaux de distribution et des raccordements des villes secondaires, permettra de fournir de l’électricité à environ 400 000 personnes (environ 60 000 foyers) et à plus de 1 000 bâtiments publics (dont des centres de santé, des écoles, des bâtiments administratifs, l’éclairage public).

