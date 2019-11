Réaménagement ou coup de balai ? L’autorité morale de la communauté Imghad, Elhaj Gamou, n’aura en tout cas pas résisté à la bourrasque des clivages et dissensions au sein de la Plateforme des mouvements signataires du 14 juin 2014. Le Général a été officiellement déposé par le GATIA, il y a une dizaine de jours, à la suite d’une réunion entre alliés où on lui a préféré un autre chef Imghad. Il s’agit du Général Tikni qui va cheminer avec un certain Ag Mahmoud es qualité chef d’état-major du GATIA. Le chamboulement est consécutif à un grand malaise au mouvement loyaliste, la Plateforme, hanté par d’insurmontables rivalités et querelles de leadership ayant eu raison du général Gamou au point de l’isoler de ses plus proches inconditionnels. Son isolement a par ailleurs largement ouvert les vannes de la normalisation des rapports entre le GATIA et la CMA, en attendant leur rapprochement dont les jalons ont été posés au congrès du HCUA, composante substantielle de la Coalition

La Rédaction

Commentaires via Facebook :