Kidal : avec qui faire la paix

Avec la nomination de Général Gamou comme chef de l’exécutif régional de Kidal, les ennemis de la paix, éternels va-t’en guerre poursuivant des intérêts égoïstes en lieu et place de l’intérêt général, auront-ils la paix ? Pas évident. Car la paix ne peut se réaliser qu’avec des acteurs de bonne foi.

Ce qui n’est pas le cas de la CMA et alliés, lesquels ont eu toutes les chances voire les honneurs pour faire la paix. Mais leurs ambitions et leurs égos démesurés ont tout fait échouer. A présent qu’ils ne représentent plus rien et sont classés dans la catégorie des terroristes, la paix se fera sans eux. Elle se fera avec des leaders du Nord du Mali moins clivants et plus sérieux. Des leaders qui ne cherchent pas des avantages matériels en créant le chaos qui leur permet de promouvoir l’économie criminelle et de s’enrichir au détriment des populations innocentes.

H.N

Commentaires via Facebook :