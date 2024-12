Nènè Diabaté, née Soumano, est une chanteuse malienne. Âgée de 45 ans, la griotte à la voix d’or a cinq albums à son actif dont le premier est sorti en 2001.

Née à Missira il y a 45 ans en commune II du district de Bamako, Nènè Soumano, épouse Diabaté, est une chanteuse malienne. Issue d’une grande famille de griots, Nènè Soumano est paradoxalement la première personne à chanter dans leur famille. Elle affirme avoir commencé à chanter dès l’âge de huit ans contre la volonté de ses parents. Son père Moussa Soumano, gendarme, était opposé à sa musique. « Il voulait que j’étudie. C’est pourquoi, il n’a jamais aimé que je sois une chanteuse », assure-t-elle.

Amoureuse de la musique, la chanteuse à la voix d’or a très vite quitté l’école pour se consacrer à sa passion, la musique. Déjà, à l’âge de 10 ans, Nènè Soumano, en plus d’imiter les artistes qui chantaient à la télé et à la radio, animait les sumus à l’occasion des mariages et des baptêmes. Mariée à l’âge de 16 ans, son mari guitariste l’a beaucoup aidée dans son ascension.

Auteure de cinq albums sortis respectivement en 2001, 2003, 2006, 2007 et 2016, Nèné Soumano donne de nombreux conseils dans ses chansons. « En général ma musique est faite de conseils. Ce sont les femmes que je défends beaucoup. J’aime toujours chanter pour les femmes. Parce qu’il y a une certaine souffrance des femmes que beaucoup d’hommes ignorent. Je mets l’accent sur les conditions de vie des femmes vivant en milieu rural. Celles-ci vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Elles n’ont pas d’argent, elles n’ont pas d’eau et sont confrontées à une insuffisance de nourriture. Que les femmes soient saluées », a déclaré la chanteuse.

Selon elle, la façon de chanter a fondamentalement évolué dans le temps. « Autrefois, on chantait avec respect. Ce qui n’est pas le cas maintenant. Aujourd’hui, il faut être un « impoli » et tenir des propos vulgaires et grossiers pour être en vogue ou pour que tu sois reconnu comme chanteur. Quand tu chantes dans les normes, personne ne pensera à toi. C’est le monde qui est devenu ainsi », regrette celle qui a comme modèle Founèmoussou Soumano, sa regrettée grande sœur.

Pour Nènè Soumano, les familles de griots incarnaient les valeurs comme la dignité et l’honneur. « Ce qui n’est plus le cas », déplore-t-elle. Sur la fonction du griot, la chanteuse estime qu’il joue un grand rôle dans la société. « C’est le griot seul qui peut dire la vérité au président. C’est le griot qui peut réconcilier les époux en conflit », insiste-t-elle.

En guise de conseils, Nènè Soumano invitée les griots à ne pas faire de différence entre les membres d’une même famille. « Le rôle du griot est de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité », conseille-t-elle.

Anne Marie Soumouthéra

