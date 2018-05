Dans un entretien avec elle à son domicile à Boulkassoumbougou-Kouloubleni, Binguini Baghaka nous parle de sa carrière musicale, ses débuts et les difficultés qu’elle a traversées.

Jeune artiste malienne, Binguini Baghaka affectueusement appelé ‘’diamant noir’’ de la musique malienne est originaire de Kayes. Mariée et mère de deux enfants, elle est venue sur la scène musicale en 2010-2011. L’artiste précise qu’elle est griotte à 100% du côté paternel et maternel. Selon elle, dans leur famille, personne d’autre ne chante à part elle.

« J’étudiais au tout début, mais j’ai arrêté les études pour chanter à cause de l’affection que je portais pour ma mère. Quand notre père décédait, on était tout petit moi et mes frères. C’est ma maman qui s’occupait de nous en faisant ce métier. Mais je n’appréciais pas la manière dont elle le faisait. Du coup, j’ai laissé le stylo pour prendre le micro. Mon seul objectif était d’aider ma maman à subvenir aux besoins de la famille et c’est la seule porte de sortie que j’ai trouvé pour avoir de l’argent à l’époque », explique-t-elle. Avant de rappeler que lorsqu’elle était à l’école, elle a participé à des concours inter-scolaires et a même remporté des prix pour son école.

D’après elle, au début quand elle a commencé à chanter, il y’a eu des malentendus entre elle et ses frères et même entre elle et sa mère car ils voulaient tous qu’elle continue ses études.

« A cause de leur pression, j’ai fait deux ans dans une école professionnelle à Kayes pour obtenir le CAP », nous raconte-t-elle. Avant de préciser qu’elle n’a pas d’albums officiels sur le marché mais qu’elle a à son actif, une quinzaine de singles. Des singles tous composés autour des musiques et danses originaires de Kayes comme le ‘’Dansa’’, le ‘’Goumbé’’, le ‘’Kamissangué’’ qui parle de mariage.

« Je fais du tradi-moderne comme genre musical. Je suis inspirée si je suis trop contente ou trop énervée, mais je suis inspirée surtout quand je suis trop énervée », dit-elle. Comme tout artiste à ses débuts, notre artiste dit avoir eu quelques difficultés. Surtout qu’elle est la seule à chanter dans sa famille. Ce qui fait qu’elle n’avait personne pour l’aider.

L’artiste de Kayes dit s’être envolée de ses propres ailes avant qu’elle ne trouve un mari musicien aussi. « Je peux dire qu’il y’a un bon côté aussi en tant qu’artiste car on trouve toujours des portes de sortie dans certains lieux et des bonnes relations surtout les ‘’Diatigui’’ qui nous font souvent des gestes », témoigne-t-elle

Fatoumata Fofana

