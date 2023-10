Abdoulaye Diop, aux diplomates accrédités au Mali : « Le Mali attend le départ de la Minusma pour exercer sa souveraineté sur tout son territoire »

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a présidé, le 13 octobre 2023, une réunion d’informations organisée à l’intention du Corps diplomatique accrédité au Mali. Au menu, le processus de retrait de la MINUSMA, les perspectives de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, le processus de la transition et la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel.

Abordant la question du retrait de la MINUSMA, le ministre Diop a réaffirmé l’engagement des autorités de la transition de conduire ce désengagement de façon coordonnée, ordonnée et sécurisée, avec comme objectif final le recouvrement total de l’intégrité territoriale du Mali et le plein exercice de la souveraineté nationale sur toute l’étendue du territoire, tout en garantissant la paix et la sécurité à tous les citoyens par nos forces de défense et de sécurité. Et de déplorer le manquement et le déficit de coordination qui ont caractérisé la récente situation à Kidal, marquée notamment par l’occupation du camp 1 de cette ville par des groupes armés et la perte de plusieurs équipements militaires par l’État malien. Tout en rappelant dispositions qui indiquent que les emprises occupées par la MINUSMA ne devraient être transférées qu’aux autorités officielles, le chef de la diplomatie malienne a invité la Minusma à s’en tenir au plan de retrait convenu et communiqué dans le strict respect du délai fixé par la résolution 2690.

Abdoulaye Diop a réaffirmé par ailleurs l’attachement du Mali à l’Accord pour la paix et la réconciliation ainsi qu’à l’instauration d’une paix durable sur toute l’étendue du territoire. Parlant de la Charte du Liptako-Gourma, l’interlocuteur des diplomates accrédités au Mali l’a présentée comme une réponse collective aux besoins sécuritaires et défensifs des pays membres, eu égard aux défis et enjeux géopolitiques des temps présents, marqués par des visées agressives et déstabilisatrices. Selon les explications du Chef de la diplomatie malienne, l’alliance répond aux aspirations les plus profondes des populations concernées en termes de sécurité et de développement harmonieux et intégré.

Amidou Keita

