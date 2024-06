Le Président de la Transition, le Colonel ASSIMI GOITA a été accueilli à Sikasso en triomphe avec tous les honneurs, dus à un Chef d’Etat. La population a été fortement mobilisée pour la circonstance. Une bonne occasion pour le premier responsable du pays de jauger sa côte de popularité en cette période de Transition, confrontée à d’énormes défis. Notamment sécuritaire, énergétique et économique

La région de Sikasso n’est certainement pas à son coup d’essai dans la réception de Hautes Personnalités du pays. Elle est aussi toute entière habituée à réussir de grands événements. Et les hôtes de marque qui bénéficient de son hospitalité légendaire, finissent toujours par avoir le trône au Mali. D’où la question de savoir si la région de Sikasso était faiseuse de rois ?

En effet, l’on se souvient de l’accueil triomphal que la ville de Sikasso avait réservé à feu Amadou Toumani TOURÉ dit ATT en 2002. Une réception organisée en son temps par le mouvement citoyen. L’accueil avait été historique, avec une forte mobilisation de la population. Et la suite est connue. ATT avait fini par avoir le trône, en devenant le président de la République Chef de l’État.

À la suite d’Amadou Toumani TOURÉ, ce fut le tour d’Ibrahima Boubacar KEITA dit IBK. Ce dernier avait, lui aussi, bénéficié de l’accueil hautement historique de la part de la population de Sikasso. Certes les contextes ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui, mais l’hospitalité de la population de Sikasso reste la même. C’est vrai que les deux premières personnalités que l’on vient de citer avaient clairement exprimé leur ambition politique et surtout celle de la conquête du pouvoir.

Amadou Toumani TOURÉ, bénéficiait déjà de l’avantage d’avoir vite organisé les élections présidentielles pour succéder à la Transition militaire de 1991-1992. Et cet acte avait fait de lui un démocrate apprécié à travers son pays et le monde entier. Il reviendra plus tard, en 2002, sous le manteau de civil, pour la reconquête du pouvoir de Koulouba. Sikasso l’aurait-il béni ? En tout cas, la vérité est qu’il a eu le trône.

Dans cette même logique politique, IBK avait choisi la région de Sikasso pour le lancement de sa campagne politique. Le même accueil de grande mobilisation, lui avait été réservé. Et la suite est connue. IBK avait lui aussi eu le trône avec 77% des voix exprimées.

À la faveur de ce qui précède, l’actuel président de Transition, le Colonel ASSIMI GOITA, aura-t-il lui aussi, le trône à partir des urnes ? Pour le moment, l’option de la reconquête du pouvoir par les urnes n’est pas encore sur la table, même si beaucoup d’observateurs politiques murmurent cela. Le président de la Transition n’est-il pas déjà en train de marquer les esprits de ses concitoyens, pour avoir posé des actes forts au plan national et international ?

Le fait de renvoyer l’armée française et les forces de la MISUSMA du Mali, pour réclamer la souveraineté entière de son sa nation, a satisfait beaucoup de maliens et de panafricanistes. Aussi, le fait de mener une lutte sans merci contre les terroristes, lui a valu la confiance de ces concitoyens. Surtout que l’armée malienne est désormais vaillante sur le terrain, dans sa mission régalienne. Les FAMAs font certainement bien la fierté de cette Transition. Et cela est bien à l’actif du président de Transition, Chef de l’État.

Déjà, les bonnes bases de confiance sont là, et il peut bien les revendiquer en période de campagne électorale, s’il décidait de compétir.

Monoko Toaly

