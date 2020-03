Il n’est, pour le moment, pas question de fermer les lieux de culte. Mais, hier à la Primature, les leaders religieux ont été invités au respect des consignes et à proposer le plus tôt possible des mesures concrètes pour protéger les fidèles dans les lieux de culte

À ce jour, aucun cas positif de coronavirus n’a été enregistré sur notre territoire. Nos voisins comptent cependant des personnes atteintes par ce virus qui se propage à une vitesse inquiétante sur le continent.

Notre pays a renforcé, en conséquence, son dispositif sanitaire et des mesures restrictives sont en vigueur depuis hier. Mais une chose est de prendre des mesures et une autre est de les faire accepter par les populations. Surtout quand les restrictions touchent des milieux aussi sensibles que celui de la religion. D’où l’intérêt de cette concertation entre le Premier ministre, les représentants des faîtières des organisations religieuses (musulmanes, catholiques et protestantes), ainsi que ceux des familles fondatrices de Bamako et des associations de la société civile.

Ces derniers ont été largement briefés sur les mesures prises par les autorités, mardi dernier à l’issue de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale sur la pandémie du coronavirus. Comme il fallait s’y attendre, les religieux se sont félicités de la décision du gouvernement, puisque toutes les confessions tiennent compte du bien-être physique, émotionnel et spirituel des individus et des sociétés.

Pour autant, faudrait-il fermer ou non les lieux de culte pour éviter les regroupements de personnes ?

