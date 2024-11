Aussitôt nommé à la Primature, le nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga a dévoilé la liste de son gouvernement. La tâche et les résultats auxquels ce nouveau gouvernement doit s’atteler sont énormes.

La nomination du général divisionnaire Abdoulaye Maïga alias Abloba à la Primature nourrit déjà beaucoup d’espoir et d’enthousiasme au sein de la population malienne. Une population qui trouve cette nomination comme une opportunité inédite de recentrer l’action gouvernementale autour de la reconstruction de la paix, de la cohésion nationale.

Bien que les analystes et commentateurs voient en cette désignation comme un accaparement des militaires du dernier bastion civil, d’autres voient une clarification de la situation.

Affectueusement appelé Bloba, il est reconnu pour son franc-parler et surtout sa capacité à dialoguer et à rassembler autour de l’essentiel.

Aujourd’hui, le premier défi du nouveau gouvernement est d’abord et avant tout de rassembler tous les Maliens (politique, sociale, économique et culturelle) pour consolider l’unité nationale contrairement à son prédécesseur qui a divisé les Maliens pour bien régner.

Ensuite le deuxième plus grand défi auquel le nouveau Premier ministre et son gouvernement doivent faire face, c’est de donner à manger et à boire aux 22 millions de Maliens, c’est-à-dire de trouver des voies et moyens pour contenir la hausse vertigineuse des prix de denrées de première nécessité sur le marché, une hausse combinée à la catastrophe naturelle engendrée par la saison des pluies.

La relance économique demeure un défi prioritaire, notamment l’épineuse question de la dette intérieure. Le nouveau chef du gouvernement doit aussi trouver une solution rapide à la grave crise énergétique qui paralyse le pays depuis 2023. Une crise énergétique qui a engendré la fermeture de beaucoup d’entreprises.

Abdoulaye Maïga doit mettre à contribution ses compétences pour trouver une solution rapide et adéquate à l’insécurité grandissante qui prévaut au centre du Mali avec la multiplication des attaques terroristes à Bandiagara, Bankass et Koro. Des zones considérées par les experts et spécialistes en sécurité comme le nouveau foyer de l’insécurité par excellence au Mali.

Les perspectives qui se dressent devant le jeune Premier ministre (43 ans), seront les réformes politiques et institutionnelles qui permettront l’organisation des élections inclusives, transparentes et crédibles pour faire sortir le Mali de cette situation exceptionnelle et regagner le concert des nations.

Ousmane Mahamane

