Enlevé, le mercredi dernier, dans son fiel électoral à Nianfunké, le chef de file de l’opposition malienne et ses six compagnons seraient détenus par le Katiba du Macina dirigé par le prédicateur Amadou Kouffa.

-Maliweb.net- Bien que ces ravisseurs n’aient pas encore revendiqué son enlèvement, tous les indices laissent croire que le Président de l’URD, victime d’un rapt des hommes armés, en mi-semaine dernière, est dans les mains de Amadou Kouffa. Dans des enregistrements audio diffusés sur les réseaux sociaux, on y entend des voix qui s’expriment en Peulh et qui revendiquent l’enlèvement du Chef de file de l’opposition. Ces voix, dont l’authentification reste à prouvrer, conditionnent la libération de l’opposant aux échanges de prisonniers et le versement de la rançon.

Selon des sources proches de la cellule de crise mise en place par son parti, les négociations avec ces ravisseurs pour obtenir sa libération sont conduites par les notables de Tombouctou et de Nianfunké. Les mêmes sources soutiennent que toutes les pistes explorées jusqu’là laissent croire que Soumaïla Cissé et le reste de sa délégation sont détenus par un groupe armé affilié à la Katiba Macina d’Amadou Koufa.

Il nous revient que le Maire de Koumaïra, localité où Soumaïla Cissé a été enlevé, et d’autres notables de Nianfunké conduisent les négociations avec les ravisseurs depuis le lendemain de la disparition de l’opposant Malien. Cet élu et les notables mis en contribution pour cette mission sensible bénéficieraient, selon nos sources, d’une grande influence dans la région et disposent des contacts au sein de groupes djihadistes qui sévissent dans la même région.

Les propos de nos sources sont corroborés par le Ministre des Affaires étrangères du Mali, par ailleurs ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé, Tiébilé Dramé, qui, sur les antennes de TV5 Monde, déclare « tous les indices laissent croire que Soumaïla Cissé est détenu par le Katiba du Macina ».

Le chef de file de l’opposition malienne et une partie de sa délégation ont été enlevés, le mercredi dernier, entre les villages de Saraféré et Koumaïra par des hommes armés alors qu’ils étaient en compagne aux élections législatives dans sa circonscription électorale de Nianfunké. Les ravisseurs ont tué son garde du corps, blessé deux membres de sa délégation et libéré certains.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :