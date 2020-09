Moctar Ouane, le premier ministre de la transition

L’ancien ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale de 2004 à 2009, Moctar Ouane, 64 ans, a été nommé hier, dimanche 27 septembre 2020, premier ministre de la transition. Il est chargé de former un Gouvernement composé de maximum 25 membres, une recommandations des concertations nationales tenues.

C’est fait. Le premier ministre de la transition est connu. Il n’est issu ni M5-RFP ni de l’ancienne majorité présidentielle. Il se nomme Moctar Ouane, un diplomate respecté. Qui est donc Moctar Ouane ? Cet homme de 64est natif Bidi. Il a un riche parcours puisqu’ayant occupé d’énormes postes de responsabilités tant au Mali qu’à l’international.

Selon les informations recueillies sur Wikipédia, le nouveau premier ministre de la transition malienne a été ambassadeur du Mali aux Nations unies de 1995 à 2002. Le 2 mai 2004, le diplomate a été nommé ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le gouvernement d’Ousmane Issoufi Maïga. Il a été reconduit à ce poste par le président Amadou Toumani Touré dans les gouvernements de Modibo Sidibé du 3 octobre 2007 et du 9 avril 2009. Jusqu’à sa nomination comme premier ministre, Moctar Ouane est Délégué général à la paix et à la sécurité de l’UEMOA. Il est reconnu, par beaucoup de Maliens, comme un grand technocrate, un intègre et respecté. A l’international, le nouveau premier ministre est beaucoup apprécié. La preuve : l’ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Normand, l’a rendu un vibrant hommage : « Un super choix : une personnalité extrêmement brillante et professionnelle( que je connais particulièrement bien) ».

Le nouveau premier ministre malien parle couramment l’anglais, le bambara, le peul et le français. Il est marié et père de trois enfants.

Le premier ministre est chargé de mettre en place un Gouvernement de maximum 25 membres d’ici le mardi .

F. Guindo

Commentaires via Facebook :