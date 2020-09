Présidence de la République du Mali : Les Colonels à l’assaut des postes stratégiques

C’est un véritable pouvoir militaire qui est entrain de s’installer à la présidence de la République malienne. A peine investi, le Président et vice-président de la transition, le Colonel-major Bah N’Daw et le Colonel Assimi Goïta s’activent pour se faire entourer de leurs proches militaires.

-Maliweb.net- Ainsi, le magistrat Sékou Traoré, nommé secrétaire général de la présidence de la République avec rang de Ministre par décret présidentiel, est le seul civil parmi les décideurs de la première institution du Mali. Le successeur de Madame Kamissa Camara, qui a éphémèrement occupé ce poste stratégique de Secrétaire générale de la Présidence jusqu’à la chute de l’ancien Président IBK, devrait désormais composer avec quatre colonels pendant cette transition de 18 mois.

Il s’agit du Colonel-major Bah N’Daw et le Colonel Assimi Goïta, titulaires des postes de Président et de vice-président de la Transition, donc de l’Etat, du colonel-major à la retraite Mamoutou Traoré qui hérite du poste de Chef de cabinet du Président de la Transition, et enfin du Colonel Sambala Sidibé, intendant du Palais de la présidence. Le tout est couronné par la nomination du lieutenant-colonel Cheick Mamadou Chérif Tounkara, issu de la garde nationale, au juteux poste de Directeur administratif et financier de la Présidence de la République. Ces différentes nominations des militaires, à la présidence de la République, viennent allonger la liste des nombreux décrets signés par le chef de la junte, qui a lui-même désigné des officiers de l’armée et de police dans les postes de commandement des forces armées et de sécurité malienne ainsi que de l’administration.

De quoi jeter une douche froide sur les ambitions de la classe politique malienne et de la Cédéao, qui voudraient voir cette transition dirigée par les civils avec les militaires sur les champs de bataille contre l’insécurité.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

