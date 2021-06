Transition : Vers une diminution des missions du gouvernement ?

Comment le gouvernement peut-il faire pour accomplir les missions qu’il se donne dans le délai étriqué des neuf mois restants de cette période transition ?

– maliweb.net – Selon bien d’analystes, une transition ne peut et ne doit vouloir tout faire. Et la sagesse populaire conseille que « qui trop embrasse, mal étreint ». C’est pourquoi il urge que le nouveau gouvernement du Dr Choguel Kokalla Maïga doit rapidement revoir ses ambitions à la baisse, par rapport à sa feuille de route.

A titre d’exemple, l’équipe gouvernementale doit se concentrer sur les tâches essentielles comme la sécurisation du pays et l’organisation d’élections générales libres transparentes et crédibles. Cela passera sûrement par l’adoption de réformes électorales courageuses susceptibles de garantir des élections justes et sincères. Il ne sera plus raisonnable de surcharger l’agenda électoral et institutionnel avec le projet de révision constitutionnelle avec un référendum susceptible de créer plus de problèmes et de diviser les acteurs sociopolitiques.

Idem pour les autres réformes politiques et institutionnelles nécessitant du reste une enveloppe budgétaire conséquente. Surtout que le gouvernement doit désormais être dans une course contre la montre pour tenir « tous ses engagements » comme promis aux partenaires du pays. Il s’agit en effet de la crédibilité même des autorités de la transition qui est en jeu. Assimi Goïta n’a-t-il pas régulièrement réaffirmé que la transition prendra fin courant premier trimestre 2022 ? Il doit mettre tout en œuvre pour respecter cette parole donnée de militaire.

Boubou SIDIBE/maliweb.net

