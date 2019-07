Le président El Hadj Ibrahim Boubacar Keita vient d’honorer son engagement envers la gent féminine en respectant le quota des femmes au niveau des instances de décisions.

En plaçant à la tête de l’INPS, Mme Sidibe Zamilatou Cisse , le Ministre Hamala Sidibe ne s’est pas du tout trompé à cause de la rigueur et de la haute probité morale de Madame Sidibe . Cette bonne dame a horreur du travail mal fait, c’est cette force de caractère qui suscita l’admiration des partenaires techniques et financiers. Madame Sidibe Zamilatou a entamé sa carrière professionnelle au niveau du trésor public. Avant d’atterrir au département de l’économie et des finances comme Secrétaire général de Madame Bouare Fily Sissoko. Poste qu’elle va conserver, après l’arrivée de Mamadou Igor Diarra à la tête du département. Celle que l’on peut aller l’Amazone de la bonne cause a tellement gagné en crédibilité, qu’elle a fini par devenir la directrice de cabinet de la primature du temps où Boubeye était Premier ministre. Elle conserva le poste jusqu’à sa nomination comme directrice generale de l’INPS.

Bonne chance Tanty

Mariam Samake

Commentaires via Facebook :