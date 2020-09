22 septembre 2020 : Les FAMa préparent le 60e anniversaire de l’indépendance du Mali

À la place d’armes de la 3e Région Militaire de Kati étaient réunis, le 16 septembre 2020, les détachements de différents corps d’armes afin de commencer les préparatifs du 60e Anniversaire de l’Indépendance du Mali. L’ordre de bataille était respecté ce jour avec le drapeau en tête et sa garde, l’AMA-SNJ, l’Administration pénitentiaire, les Douanes maliennes, la Protection civile, la Police nationale, la Gendarmerie nationale, la Compagnie de soutien (DCSSA, DTTA, DMHTA), le Génie militaire, la Garde nationale, l’Armée de l’Air, l’Armée de Terre avec une section des commandos parachutistes suivie de la Direction du Sport militaire.

Service national des Jeunes (SNJ) : le commandement militaire prévoit un statut particulier pour les réservistes

L’école de Maintien de la paix Alioune Blondin Bèye a abrité, le 16 septembre 2020, un atelier technique sur le projet de décret portant statut des réservistes et les conditions de la mobilisation. Les travaux d’ouverture ont été présidés par le colonel-major Issa Coulibaly, Conseiller technique au Ministère de la Défense et des Anciens Combattants qui était accompagné par le Directeur de la Justice militaire et le Conseiller au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Au cours de cet atelier, deux experts militaires ont été commis pour porter la responsabilité de cette initiative. Il s’agit notamment du colonel-major à la retraite, El Hadj Tièoule Satigui Sidibé et le colonel à la retraite, Modibo Sanogo. Tout en félicitant les initiateurs de ce forum, les deux officiers à la retraite se sont sentis honorés par le choix porté à leur personne.

À noter que l’Objectif principal de cet atelier était de recueillir des informations pouvant aboutir à l’élaboration du projet de décret de ce statut.

L’ONG Greffa œuvre pour la consolidation de la paix dans la localité de Gao

Le mardi 15 septembre 2020, L’ONG Greffa, en partenariat avec l’aide de l’église norvégienne, a mis en place à Gao, un réseau régional des jeunes filles artisanes. L’objectif de l’initiative était de contribuer au retour et à la consolidation de la paix au Mali, en général et dans cette localité en particulier.

À noter que ces mêmes organisations avaient mis en place, une semaine avant, un réseau régional des femmes artisanes de la paix dans cette région.

La production de céréales au cœur d’un atelier de formation à San

Mardi 15 septembre 2020, une centaine d’agriculteurs des cercles de San, Tominian et Yorosso ont commencé un atelier de renforcement de leur expérience en production de céréales, notamment : riz, fonio, et sésame. Cet atelier, organisé par la chambre d’agriculture avec l’appui de lux développement, vise notamment à mettre en valeur les expériences de 116 maîtres d’apprentissage de ces différentes localités.

Il faut préciser que cette session doit prendre fin ce vendredi 18 septembre 2020.

KOUTIALA : une manifestation du MP4 pour soutenir le CNSP

Les militants du Mouvement populaire du 4 septembre (MP4) de Koutiala ont fait une manifestation pour soutenir les militaires du CNSP, le mardi 15 septembre 2020. C’est plusieurs dizaines de personnes qui ont pris part à ce regroupement à la place de l’indépendance de Koutiala. L’objectif était, entre autres : d’informer la population de la capitale de l’or blanc sur la position du MP4 par rapport à la feuille de route de la transition ainsi que son soutien indéfectible au comité national pour le salut du peuple (CNSP) dans ses actions pour une sortie de crise au Mali.

MACINA : la campagne de reboisement prévoit plus de 200 plants d’arbres

La campagne de reboisement de l’école de Arasogoma, commune de Bokyweré dans le cercle de Macina, a commencé le mardi 15 septembre 2020. En projet, c’est plus de 200 arbres en étagères qui seront plantés. En plus de la commune de Bokyweré, les écoles de Kosuka commune de Kolongo et de Kokry sont aussi concernées par cette campagne de reboisement. Le Directeur du Centre d’académie professionnel trouve que cette initiative est très salutaire, puisqu’elle contribue, selon lui, à améliorer l’environnement.

