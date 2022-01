Plusieurs photos publiées sur ce compte, suivi par plus de 37 700 abonnés sur Facebook, n’ont rien à voir les dernières opérations de l’armée malienne dans le centre du pays. Explications.

Dans cette première publication, on voit un photocollage de trois images distinctes. La première montre un soldat et des matériels en feu, la deuxième, des hélicoptères. Sur la troisième image, on aperçoit ce qui semble être les traces d’un bombardement. Nous avons séparé les trois clichés puis effectué une recherche inversée avec chacun d’eux.

L’image montrant des matériels en feu et un militaire a servi d’illustration pour plusieurs articles de presse au Burkina Faso, comme on peut le voir ici ou là, avec des légendes et dates différentes.

La deuxième image, montrant deux hélicoptères, est également largement utilisée pour illustrer des articles de presse, comme ici par BBC ou encore Daily Post, un site d’informations nigérian. Elle a également servi à illustrer un article datant du 26 août 2019 sur le site sofrep.com, avec l’unique mention « USAF (US Air Force, ndlr) Photo ». Sur le site Military History Now, on trouve le même cliché avec plusieurs informations, notamment dans un article intitulé dix choses à savoir sur la guerre froide et l’hélicoptère le plus meurtrier avec la légende suivante : « Afghanistan National Air Corps Mi-35s in 2009 (Image source : U.S. Air Force ».

Attentat suicide en Afghanistan en septembre 2019

La troisième photo a été prise en Afghanistan lors d’un attentat suicide survenu dans la capitale, Kaboul, il y a trois ans. On peut constater qu’elle a été utilisée par plusieurs médias pour illustrer d’autres attentats dans le pays comme ici [1 2 3 ], où elle est créditée « Archives/Keystone ».

« Des journalistes et des forces de sécurité se tiennent à côté d’un cratère causé par l’attentat suicide à la bombe de lundi à Kaboul, en Afghanistan, le mardi 3 septembre 2019. L’attaque s’est produite lundi soir près du Green Village, qui abrite plusieurs organisations internationales et maisons d’hôtes. (AP Photo/Rahmat Gul) Rahmat Gul », peut-on lire en légende ici sur le site de Daily Hampshire Gazette.

