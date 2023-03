Délégation de l’UE au Mali : Bart muté en Afrique centrale

Le Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Mali, Bart Ouvry a été nommé, le 13 mars 2023, Directeur général du Musée royal d’Afrique centrale (AfricaMuseum). Le diplomate belge, Bart Ouvry, a mené une longue carrière en Afrique. Ambassadeur de Belgique au Kenya (2011-2014), puis de l’Union Européenne en République Démocratique du Congo (2016-2018), il est depuis 2019 le Chef de la Délégation de l’UE au Mali.

Historien de formation, Bart Ouvry est un homme de culture qui se distingue par son approche et surtout sa grande capacité d’écoute.

Dans un message posté sur sa page Facebook, le diplomate a fait part de sa joie de conduire cette mission. « Très honoré de cette mission de directeur général d’un beau musée et institution scientifique qui collabore avec l’Afrique. Au plaisir de travailler avec une équipe très diversifiée et compétente. Je m’engage à travailler dur et à gagner la confiance de tout le monde ! »

Primature : retour du Professeur Singaré… !

Après avoir démissionné de son poste de directeur de cabinet du Premier ministre, le 7 décembre 2022, Pr Issiaka Ahmadou Singaré signe son retour à la station primatoriale. Par Décret n°2023-0084/PM-RM du 10 février 2023, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga a nommé ce professeur d’enseignement supérieur comme son Conseiller spécial. Membre du Mouvement patriotique pour le Renouveau (MPR), Pr Singaré est présenté comme l’une des éminences grise de la Primature.

……nomination d’Aminata Simpara !

Par Décret n°2023-0059/PM-RM du 1er février 2023, Dr Choguel Kokalla Maïga a nommé Madame Aminata Simpara, Diplômée en Journalisme et Communication, comme Chargée de mission à son Cabinet. Le Premier ministre tient ainsi une promesse faite en juin 2022, lors de la cérémonie de sortie de la première promotion de l’Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la communication, de recruter le major dans son cabinet. Aminata Simpara étant major de la promotion télévision, elle est donc la bienvenue à la primature ! Fondatrice-directrice de N’terini, «une petite entreprise établie dans la capitale Bamako, qui produit depuis 2021 des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables», l’intéressée a reçu le 26 janvier dernier un prix décerné par l’agence belge de développement ENABEL au cours d’une cérémonie en présence de sa Majesté la Reine Mathilde.

