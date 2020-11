Le jeudi 19 novembre 2020, s’est déroulée à Gao la cérémonie d’inauguration du groupe scolaire Thionville du quartier de Château réhabilité par la force Barkhane. C’était dans la cour dudit établissement. Le projet de réhabilitation a été initié par la force française au Mali, au moi aout dernier. La cérémonie a enregistré la présence du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Sidiki Samaké, les autorités communales, du représentant du commandant de la force Barkhane. Au cours des travaux quatre bâtiments scolaires, quatre blocs latrines et la clôture ont été entièrement rénové. Ce projet de réhabilitation aété réalisé par la force Barkhane pour permettre aux élèves du groupe scolaire de Thionville de poursuivre leurs études dans un climat apaisé.

La consolidation de la paix et la lutte contre l’insécurité alimentaire au cœur d’une rencontre à Macina

Une rencontre sur la consolidation de la paix et la lutte contre l’insécurité alimentaire s’est tenue le mardi 24 novembre dernier à Macina. Cette rencontre a été organisée par le projet Résilience inclusive et durable des agriculteurs et pasteurs (RIDAP) avec l’appui financé de l’ONG Care Danemark. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été soulevés à savoir : des plaidoyers sur la loi foncière, le mouvement des animaux, la création d’espaces pastoraux ainsi que l’accès des jeunes et des femmes à la terre.

Mopti : plus d’une vingtaine des radios reçoivent des équipements de productions radiophoniques

La mission onusienne au Mali a doté 24 radios de la Venise malienne d’équipements de production de dernière génération. La remise de ces matériels de production radiophonique a eu lieu le mardi 24 novembre dernier. Financé à hauteur de 82 millions de francs CFA par la section communication de la MINUSMA, ces matériels de production sont composés des dictaphones numériques, des micros, des cartes mémoires ainsi que des casques. L’objectif était pour l’organisation donatrice d’aider les radios locales de la 5e Région à la réalisation des émissions de qualité.

Commune rurale de Loubougoula : l’eau et l’assainissement, un luxe pour la population

La commune rurale de Loubougoula dans le cercle de Sikasso est confrontée depuis un moment à un problème d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Pour la circonstance l’association des femmes pour l’assainissement de Loubougoula en partenariat avec l’Association d’usagers d’eau potable s’est engagée à faciliter l’accessibilité de l’eau, l’assainissement et l’hygiène aux habitants de ladite localité. Par ailleurs, des actions ont été mises en place pour la prise en compte des coûts d’entretiens ainsi que la sauvegarde des services publics. Outre cela, deux motos pompes à motricité humaine ont été construites et des robinets ont été installés dans certaines concessions de la localité.

Mali : Journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre

À l’instar de la communauté internationale, notre pays a célébré le mercredi 25 novembre 2020, la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Jusqu’au 10 décembre prochain, de nombreuses activités seront menées dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les VBG. Selon le rapport de La Coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), de janvier à juillet 2020, 2981 cas des VGB ont été enregistrés dans notre pays. Le rapport indique ainsi une augmentation du taux à 47% en 2020 par rapport à 2019. Selon le Système de Gestion d’informations sur les VBG, l’année dernière 4.617 violences ont été enregistrées.

