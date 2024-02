«Les routes sont les veines par lesquelles circule la vitalité économique d’une nation. Le désenclavement est donc vital pour la croissance et la prospérité». C’est doute animé de cette pensée de M. Dwight D. Eisenhower (ancien président des Etats-Unis), que le Colonel Assimi Goïta a lancé jeudi dernier (1er février 2024), d’importants travaux d’infrastructures routières visant à désenclaver le pays à partir de Kati. Cet ambitieux projet routier a enfin vu le jour grâce à son implication personnelle.

Il porte sur l’aménagement en 2X2 voies les sections Bamako-Koulouba-Kati et l’embranchement GMS-Samè-Kati. Les travaux concerneront également la bretelle d’accès à l’hôpital du Point G ainsi que la réalisation de 7 km de voirie urbaine dans la ville de Kati. Le coût de ce projet structurant est estimé à environ 95 milliards de F Cfa entièrement financés sur le budget national. «Au regard de leur niveau de saturation, les axes routiers Bamako-Koulouba-Kati et GMS-Samé-Kati et la bretelle d’accès à l’hôpital du Point G, bâtis actuellement en aller-retour, ne sont plus adaptés à la densité du trafic actuel à cause de l’urbanisation galopante de la ville de Kati et environs», a rappelé le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko.

On comprend alors que ces projets routiers soient bien accueillis par les populations. Celles-ci espèrent que les efforts de désenclavement vont se poursuivre par la réalisation de l’axe Kati-Kita aujourd’hui très défectueux. En tout cas, avec les travaux lancés jeudi dernier, le président de la Transition prouve qu’il accorde une attention particulière à l’aménagement et au développement des infrastructures de transport en vue d’assurer le désenclavement intérieur et extérieur du pays.

FONCTION PUBLIQUE : Les concours de recrutement de décembre annulés pour fraude massive

Le ministère du Travail et de la Fonction publique et du Dialogue social a informé (le lundi 5 février 2024) les candidats que les concours de recrutement dans la Fonction publique d’état, exercice budgétaire 2023 ouvert par communiqué N°2023-000015 MTF-PDS/SG CFP du 27 octobre 2023, dont les épreuves se sont déroulées du 23 au 31 décembre 2023 à Bamako et dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao sont annulés.

Suite à la découverte d’un vaste réseau de fraudes qui entame la crédibilité dudit concours. Cette décision s’inscrit dans la droite ligne des idéaux du Mali Kura qui prône l’objectivité et la récompense du mérite. La justice sera instamment saisie pour des enquêtes plus approfondies. Le ministre rassure les candidats et l’opinion qu’un concours crédible sera organisé dans les plus brefs délais avec les mêmes listes de candidatures et dans les centres de Bamako et des six régions de l’intérieur. Les nouvelles dates feront l’objet d’un communiqué ultérieur !

COOPÉRATION : Une forte délégation turque a séjourné au Mali la semaine dernière

Une forte délégation de la République de Türkiye (Turquie) a séjourné au Mali la semaine dernière. Elle était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Yildiz, qui a été reçu en audience le 30 janvier 2024 par le Premier ministre et par le président de la Transition. Le chef de la délégation turque a profité de l’opportunité pour lui exposer les projets que son pays envisage de réaliser avec le Mali. Il a aussi rappelé les

investissements réalisés dans le domaine sécuritaire, à travers les équipements militaires en provenance de Türkiye.

L’appui énergétique pour faire face aux défis du moment ; le soutien à l’éducation avec le renforcement de l’impact de la Fondation Maarif ; l’octroi de bourses d’études en faveur des jeunes Maliens sont, entre autres, pistes de collaboration évoquées par M. Ahmed Yildiz. Des projets qui vont renforcer «la franche collaboration» entre le Mali et la Türkiye.

Le Président de la Transition et le Premier ont apprécié le regard porté par la Türkiye sur le Mali. Et cela d’autant plus que ce partenariat se fait désormais dans le respect de nos principes de souveraineté. Ce partenariat gagnant-gagnant et l’appui de taille apporté par les Turcs dans la lutte contre le terrorisme, démontrent à suffisance «la justesse du regard futuriste des autorités turques» !

Rassemblées par la Rédaction

