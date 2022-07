Le Président de la Transition au Mali, le Colonel Assimi Goïta, a nommé mercredi dernier (29 juin 2022) les membres de la Commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali par décret. Cette commission est présidée par Fousseyni Samaké, ancien Secrétaire général du gouvernement. A noter que selon le chronogramme présenté par le gouvernement aux forces vives, la nouvelle constitution sera soumise au vote lors d’un référendum le 19 mars 2023.

Déjà, le 10 juin dernier, le Colonel Assimi Goïta avait annoncé la création de cette commission chargée d’élaborer une nouvelle constitution pendant une durée maximale de deux mois. Elle est composée de 25 membres, dont un président, deux rapporteurs et 22 experts. Ils vont travailler sous l’autorité du président de la transition pour présenter un avant-projet de loi qui sera soumis au peuple par référendum le 19 mars 2023.

FORMATION : Promouvoir l’auto-emploi de la jeunesse rurale comme vecteur de paix et de cohésion sociale

Le bureau de l’Unesco au Mali a organisé une activité de sensibilisation de 30 leaders des communes de Wassoulou Ballé et de Gouandianka du cercle de Yanfolila (région de Bougouni). La cérémonie d’ouverture de cette formation de trois jours (28-30 juin 2022) s’est déroulée sous la présidence du premier adjoint au préfet de Yanfolila.

Elle a lieu dans le cadre d’un projet financé par le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix pour une durée de 2 ans. Cette initiative vise à renforcer les compétences des leaders sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l’usage des ressources naturelles. Il s’agit de promouvoir «l’auto emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali», notamment dans les cercles de Kita et Yanfolila.

INTEGRATION : La Germano-malienne Aminata Touré nommée dans le gouvernement du Schleswig-Holstein

Née en 1992, Aminata Touré a été nommée mercredi dernier (29 juin 2022) ministre des Affaires sociales, dans la région du Schleswig-Holstein. Elle a immédiatement prêté serment. Un événement historique puisque la Germano-malienne est la toute première ministre d’origine africaine dans l’histoire de l’Allemagne.

Née de parents Maliens et devenue plus jeune députée de l’histoire du parlement régional du Schleswig-Holstein en 2017, elle a été élue vice-présidente du même parlement en 2019 alors qu’elle n’avait que 26 ans. A 29 ans, elle devient ministre des Affaires sociales, de la Jeunesse, de la Famille, des Personnes âgées, de l’Intégration et de l’Egalité dans le gouvernement de l’Etat allemand du Schleswig-Holstein

Aminata Touré a étudié la politique et la philosophie. Si le Parlement fédéral allemand compte quelques députés d’origine africaine, les observateurs s’accordent à reconnaître qu’une page de son histoire s’est écrite le mercredi 29 juin.

DÉVELOPPEMENT DU SPORT :

L’inestimable contribution du président Habib Sissoko célébrée par la Femafoot

Le 1er vice-président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), M. Kassim Coulibaly a remis (au nom du Comité exécutif fédéral), la distinction de mérite au président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), M. Habib Sissoko. La cérémonie de remise a eu lieu hier mardi 5 juillet 2022 en reconnaissance de son «inestimable contribution au développement des sports au Mali». Le président Sissoko a apprécié ce geste comme «une manifestation de l’entente cordiale au sein du Mouvement olympique et sportif national».

Les Jeux Olympiques «Paris 2024» étant l’objectif majeur pour le CNO du Mali, il a engagé la fédération à créer les meilleures conditions pour une qualification de l’équipe olympique de notre pays. Pour la circonstance, le vice-président de la Femafoot et le président du CNOSM étaient entourés de leurs proches collaborateurs.

Commentaires via Facebook :