Alors que la crise a atteint son paroxysme, la direction du barrage de Manantali menace de couper son robinet à l’Edm-SA. Cette décision, selon nos sources, fait suite à la pression du comité syndical après que le paiement des salaires du mois de septembre a pris un criant retard. Et, aux yeux des travailleurs de Manantali, ce retard est corollaire à une créance de 20 milliards en souffrance de paiement au niveau la société de fourniture d’électricité. Pendant ce temps, on se la coule douce au niveau de l’EDM dont les travailleurs perçoivent régulièrement leurs salaires sans retard.

Ainsi, alors que la Côte d’Ivoire voisine a réduit considérablement ses volumes de livraison d’électricité par l’interconnexion, la crise énergétique pourrait s’accentuer dans les jours à venir si Manantali venait à exécuter sa menace. Toutes choses qui peuvent mettre en danger la tête de la ministre déjà annoncée sur un départ au moindre remaniement.

Ces cas de disparitions qui font froid au dos

Chaque jour les réseaux sociaux sont inondés de cas de disparitions. Souvent on parle d’enlèvement par des hommes armés encagoulés. Après quelques jours, les personnes réapparaissent sans piper mots sur leurs ravisseurs. Et le hic est que la justice ne prend même pas soin d’ouvrir une enquête. Le dernier épisode en date remonte au 25 octobre avec le cas du Secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, Daouda Konaté. Selon des sources concordantes, il a quitté la MCA, le 25 octobre, aux environs de 11 heures et reste injoignable et sans nouvelle depuis.

La centrale syndicale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM) a laquelle il est affilié a réagi par un communiqué annonçant la mise en place d’un comité de crise tout en demandant la mobilisation des autorités compétentes en vue de retrouver dans les meilleurs délais leur camarade et de faire la lumière sur sa disparition.

