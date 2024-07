Le ministère de la Santé et du Développement social a annoncé le démarrage de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois et ceux de 5 à 10 ans, édition 2024. Lancée le jeudi 18 juillet, cette campagne 2024 est couplée au dépistage de la malnutrition chez les enfants. Le coup d’envoi a été officiellement donné dans le District sanitaire de Koulikoro, Centre de santé communautaire de Tienfala. Selon le département de la Santé, la campagne est organisée en quatre phases à intervalle d’un mois entre les passages et l’administration des médicaments aux enfants. Elle vise à traiter par passage 3 292 519 enfants de 3 à 59 mois et 256 078 enfants de 5 à 10 ans, répartis entre 59 Districts sanitaires.

Inondations : Bla appelle à l’aide

Les 23 et 25 juillet, des torrents de pluies se sont abattus sur la ville de Bla. Selon des données officieuses, la quantité de pluie enregistrée dans un intervalle de trois jours s’élève à plus de 100mm. Une quantité jamais enregistrée dans ladite localité au cours des 30 dernières années. Au passage, cette inondation qui va sans doute marquer les esprits pendant très longtemps, a fait d’énormes dégâts. Face à la catastrophe, les ressortissants de la ville se sont mobilisés pour se porter au chevet de leurs parents. Dans cet élan de solidarité, une réunion d’urgence s’est tenue à Bamako, le samedi dernier, afin de mobiliser des fonds et autres dons pour pouvoir faire face aux besoins urgents. Dans des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux, les habitants de la ville sinistrée continuent d’appeler à l’aide tant la ville a été durement touchée par le déluge.

San-Mopti : Un tragique accident fait 16 victimes

En pleine célébration de la Semaine nationale de la sécurité routière (du 22 au 27 juillet), un grave accident de la circulation s’est produit le jeudi 25 juillet dans la région de San. Survenu sur la RN6, l’accident s’est produit à Ouan aux environs de 8 h du matin à la suite d’une collision frontale entre un car de transport voyageurs en provenance de Mopti et un autre se déplaçant dans le sens inverse. Selon le ministère des Transports, le bilan provisoire faisait état de 16 tués, 48 blessées dont 6 cas graves en plus des dégâts matériels importants. Annonçant avoir lancé une enquête pour élucider les circonstances exactes de l’accident, le département ministériel affirme que les causes probables sont l’excès de vitesse et l’imprudence des conducteurs.

Payement électronique : Les services concernés sont…

Annoncée en grande pompe, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics est devenue effective depuis le 19 juillet dernier. Pour un départ, ce coup d’essai du passage au numérique concerne la ville de Bamako et quelques services que sont : la carte d’identité et les contraventions de police, l’état-civil, les impôts et les taxes. A la suite de cette officialisation par le conseil des ministres, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a tenu à rappeler les frais des actes d’état civil relevant de sa compétence. Effectué via les téléphones mobiles, les opérateurs téléphoniques, notamment Orange-Mali et Moov Africa-Malitel ont, dans des sports publicitaires, indiqué que les services sont effectués sans frais d’opération supplémentaires contrairement à ce que l’on connait avec Orange-Money et Mobicash.

Kidal : Atterrissage forcé d’un hélicoptère des FAMa

Dans un communiqué en date du 27 juillet 2024, la direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a annoncé qu’un hélicoptère de l’Armée de l’Air a effectué un atterrissage d’urgence dans une cour à Kidal peu après son décollage pour une mission de routine. A en croire la Dirpa, l’avion a été endommagé à la suite de cet atterrissage forcé mais sans avoir fait aucune victime “ni au sol” encore moins parmi les “occupants de l’appareil”. En attendant de savoir les conclusions d’une enquête ouverte pour déterminer les circonstances et les causes exactes de l’incident, la Dirpa affirme déjà que l’équipage a effectué cet atterrissage forcé après que des difficultés techniques ont été rencontrées sur l’appareil.

