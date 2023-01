Portrait de femmes célèbres : Mme Diabaté Fatoumata Guindo

Militante au sein des partis politiques, Fatoumata Guindo a été chef du département promotion emploi à l’ANPE puis Coordinatrice nationale du Programme national d’action pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté. Ensuite elle devient ministère des Relations avec les Institution, porte-parole du gouvernement sous ATT avant d’être seule femme qui a été à la tête du CONOR de la Fédération malienne de football. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 28 juin 1973 à Sévaré. C’est elle qui s’occupait du ministère des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement du 3 octobre 2007 au 6 avril 2011. Remariée à Babalaye N’Daou (président du Conseil malien des chargeurs). Elle est Détentrice d’une maîtrise en gestion d’entreprise de l’Ecole nationale d’Administration, ENA, en 1996, elle fait partie de ces jeunes cadres diplômés de l’après-révolution qui ont connu une percée fulgurante dans l’administration. Mme Daou a commencé ses études à l’école fondamentale de Boulkassoumbougou où elle obtiendra son DEF. C’est au Lycée Askia Mohamed qu’elle poursuivra son Bac (série Sciences exactes).

Après ses études, Fatoumata Guindo a enchaîné des stages, séminaires, voyages d’études et formations de courte durée entre 1993 et 2003. Elle a servi à l’Office national de la main d’œuvre et de l’emploi de 1998 à 2001, à l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) en qualité de chef de service, chargé de l’auto-emploi. Assistante du Coordinateur national du Programme national d’action pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté. Début avril 2003, elle était Coordinatrice nationale du Programme national d’action pour l’emploi en vue de réduire la pauvreté. Elle occupera, ensuite, le poste du chef du département promotion emploi à l’ANPE de 2005 à 2006. Elle militait au sein du parti RND avant d’aller à l’Adema. A la tête du CONOR de la Fédération malienne de football depuis le mercredi 10 janvier 2018, après plus de trois ans de crise, Fatoumata Guindo a le mérite d’avoir osé s’attaquer à cette épineuse crise du Football malien. Certes, elle est une grande inconnue au bataillon du Football malien, mais, pour une fonction taillée généralement sur mesure des hommes, Fatoumata Guindo a été la seule femme au Mali à avoir occupé ce poste. Présidente d’un bureau de 5 membres qui sont en plus d’elle Me Mamadou Gaoussou Diarra, Mahamadou Samaké, Youssouf Diallo et Lonceni Bengaly. Ce qu’il faut également retenir que c’est sous sa gouvernance que le Mali a remporté pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations catégorie Junior.

En définitive, Fatoumata Guindo, est une véritable amazone qui ne recule devant aucun obstacle. Femme de défis elle a été une très grande pionnière pour l’emploi des jeunes ainsi que le football.

Oumou SISSOKO

