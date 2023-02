Portrait de femmes célèbres : Mme Safia Boly

Une experte confirmée dans la gestion des affaires des Nations Unies d’où elle a dirigé plusieurs départements. Elle a été chef du département des finances de la société privée de forage ‘’BAARA SA’’ puis elle dirigeait les opérations administratives et logistiques de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC. Par la suite elle est nommée au gouvernement comme d’abord ministre de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique avant d’être ministre de la Promotion de l’investissement privé, des Petites et moyennes entreprises et de l’entrepreneuriat national. Voici en quelques lignes son portrait.

Rigoureuse et structurée, Mme Safia Boly est de la dernière promotion de la prestigieuse Ecole Nationale d’Administration Malienne (ENA), où elle décrocha sa Maitrise en Gestion des Entreprises en Juin 1997. Forte de réelles aptitudes intellectuelles dans la gestion, elle a été recrutée dès la fin de ses études supérieures comme chef du département des finances de la société privée de forage ‘’BAARA SA’’ de juin 1997 à décembre 1998. Pour renforcer ses connaissances, celle que ses camarades de promotion surnomment ‘’Fia’’ posera sa valise à Florida State University aux Etats-Unis, où elle sort avec une Maîtrise en Administration des Affaires, obtenue en Mai 2000. Puis commença pour elle, une longue carrière dans le système des Nations Unies. Elle est créditée d’une riche et remarquable expérience dans la gestion des affaires au niveau des organisations nationales et internationales.

En effet, elle dirigeait les opérations administratives et logistiques de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en RDC (République Démocratique du Congo), avec un effectif de plus de 500 personnes et un budget colossal de 1milliard de dollar.

En plus, au-delàs d’avoir la lourde et exaltante responsabilité de gérer les ressources de la plus grande mission de maintien de la paix en Afrique, préparer les modèles financiers et les mécanismes de suivi-contrôle pour permettre aux responsables de la mission d’optimiser davantage ses ressources, Safia Boly, était celle-là qui, a su réussir la mise en œuvre du plan d’appui logistique des Nations Unies (l’ONU) en RDC lors d’une élection dont le montant s’élevait à 80 millions de dollars.

D’autres responsabilités non moins importantes ont été occupées par Safia Boly, dont entre autres, celle de la Gestion Financière du Bureau du Contrôleur (Département de la Gestion, Nations Unies) de Mai 2007 à Juillet 2008 et celle du Budget. Elle a été consultante de la Gestion de la comptabilité du fonds d’affectation Spéciale et Portefeuille-Groupe Banque Mondiale (IBRD et IFC). Les compétences de cette compatriote lui ont valu d’être affectée auprès du Secrétaire Général adjoint de l’ONU en charge des services centraux d’appui comme conseillère. Avec brio, elle a dirigé les opérations du Centre des services de l’ONU, de septembre 2013 à juillet 2017. Le dernier poste international occupé par Mme Safia Boly fut celui de gestionnaire des opérations administratives et logistiques de la Mission de l’ONU en République du Congo (MONUSCO). Elle est entrée au gouvernement de Boubou Cissé d’abord comme ministre de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique puis ministre de la Promotion de l’investissement privé, des Petites et moyennes entreprises et de l’entrepreneuriat national.

Oumou SISSOKO

