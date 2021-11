Cette information a été donnée, hier mercredi, par la Synergie des syndicats de la Police, au cours d’un point de presse, au Groupement Mobile de Sécurité (GMS). Elle demande le rattachement de la nouvelle unité anti-terroriste au ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

La synergie des syndicats de la Police dit avoir appris, à travers l’arrêté interministériel » N° 46 49/ MSPC-MDAC-SG du 10 novembre dernier, la création de la FAT, en replacement à la FORSAT », a souligné le porte-parole de la synergie. Cette unité, qui remplacera la Force Spéciale Anti-Terroriste (FORSAT), sera uniquement composée de la Gendarmerie, de la Garde nationale et de la Police nationale. » La Synergie se dit consternée par rapport à la création d’une telle unité de corps militaire au département de la Sécurité et de la Protection civile et invite les plus hautes autorités à la ramener au sein du département de la Défense et des Anciens Combattants, tutelle des corps militaires », a-t-elle sollicité

En outre, indiquant qu’ » au sujet des travaux de rectification des grilles, la Synergie a été informée de la mise en place prochaine d’une Commission au ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, dont elle attend incessamment les conclusions « , rassurant qu’elle privilégiera la voie du dialogue, pour l’instant, avant d’agir par tous les moyens légaux afin d’obtenir satisfaction.

Concluant qu’en ce qui concerne le statut en relecture, la Synergie des syndicats porte à la connaissance des policiers qu’il se trouve au niveau du Secrétariat général du Gouvernement pour les dernières modalités de son adoption.

Paul Henri Fonta, stagiaire

