14 février 2003 – 14 février 2023 : 20 ans après son décès, Pr Abdramane Baba Touré reste dans les memoires

Aujourd’hui 14 février, c’est le 20ème anniversaire du décès du Pr Abdramane Baba Touré, (ABT) membre fondateur du Parti africain pour l’indépendance (PAI-Soudan), Premier Secrétaire du Parti malien du travail (PMT) fondé en 1965 à Ngomiyirambougou au domicile de Moriké Konaré. Le domicile de Abdramane Baba Touré à Saint-Leu-la Forêt en région parisienne a été un autre haut-lieu de la création du PMT en 1965. Après le coup d’État militaire du 19 novembre 1968, la direction du PMT composée de ABT, le Pr Marie-Bernard Sissoko, Mamadou Doucouré dit Vézéro, Kadari Bamba, Ogopem Ogoniangaly, Sadou Yattara, Zantigui Mangara a été arrêtée, jugée et emprisonnée pendant au moins 18 ans. Le PMT était avec l’US-RDA, le PMRD, la principale composante de l’ADEMA qui a joué un rôle déterminant dans l’avènement de la démocratie en 1991. ABT a été président de l’ADEMA-Association et président de la Cour Constitutionnelle.

Abdrahamane Baba Touré est un enseignant et homme politique malien né en 1928 à Doukouria dans le cercle de Goundam au Mali et mort le 14 février 2003 dans le 12e arrondissement de Paris. Abderhamane Baba Touré a fait ses études primaires à Diré puis à Goundam. Il poursuit ses études à Bamako, à l’École primaire supérieure Terrasson de Fougères entre 1943 et 1946, puis à l’École technique supérieure de Bamako où il obtient sa première partie du baccalauréat. Il poursuit ensuite l’école normale William Ponty à Dakar (Sénégal) où il obtient la seconde partie du bac, puis à l’Institut des hautes études où il obtient le certificat d’études supérieures de mathématiques-physique-chimie. Il poursuit des études supérieures en France à Montpellier pour obtenir une licence d’enseignement des sciences physiques puis un diplôme d’études supérieures (DES) de Sciences physiques (selon wikipedia).

L’enseignant

Il enseigne dans un premier temps à Béziers (France) et passe un certificat d’aptitude professionnelle pour l’enseignement secondaire. Nommé professeur certifié en 1956, il revient au Mali (alors colonie française dénommé Soudan français) où il enseigne au lycée Terrasson de Fougères (Bamako).

En 1958, Abderhamane Baba Touré émigre en Guinée Conakry où il enseigne au lycée de Donka Conakry. Il retourne au Mali lors de l’indépendance en 1960 et rejoint le lycée Askia Mohamed à Bamako, anciennement lycée Terrasson de Fougères. En 1962, il est nommé directeur de l’École des travaux publics de Bamako. Grâce à une bourse de l’Unesco, il passe un doctorat spécialité chimie minérale à l’Université de la Sorbonne à Paris entre 1964 et 1972. En 1967, il est nommé directeur de l’École normale supérieure de Bamako, fonction qu’il occupe jusqu’en 1969.

L’engagement politique

En 1958, Abderhamane Baba Touré est membre fondateur de la branche malienne du Parti africain pour l’indépendance (PAI-Soudan) devenu Parti malien du travail (PMT) en 1966. Il s’engage pour l’indépendance de la Guinée et du Mali. Il s’oppose au régime militaire à la suite du coup d’État de Moussa Traoré. Président du Parti malien du travail, il est arrêté et incarcéré à Yélimané.

Libéré en 1971, il est nommé professeur de “thermodynamique appliquée” et inspecteur général de l’enseignement des sciences physiques dans les lycées du Mali, fonction qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 1987.

Toujours opposant au régime de Moussa Traoré, Abderhamane Baba Touré fonde le Front national démocratique populaire (FNDP) en 1986 et l’Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA) en 1990 qui devient en 1991 l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice dont il est le premier président d’honneur. Il est élu président de cette association qu’il représente après la chute de Moussa Traoré, auquel il fera signer sa lettre de démission, au sein du Comité de transition pour le salut du peuple (CTSP) entre le 28 mars 1991 et juin 1992, selon Wikipédia. Le président Alpha Oumar Konaré le nomme conseiller à la Cour constitutionnelle le 16 novembre 1993. Il est élu par ses pairs président de la Cour constitutionnelle le 10 mars 2001.

Hommages

L’École nationale d’ingénieurs de Bamako (ENI) a été baptisée « École nationale d’ingénieurs Abderhamane Baba Touré » en juillet 2006.

