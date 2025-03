«Je suis particulièrement heureuse de voir que chaque année, de nouveaux écrivains émergent et sont de plus en plus jeunes. Cela est un bon signe, c’est le signe qu’au Mali, la jeunesse prend conscience de l’importance de la littérature pour s’exprimer et aussi pour apprendre… Quoi de mieux que d’user de la plume plutôt que des armes pour s’exprimer ? Saisissons donc cette opportunité pour faire exploser le talent de nos jeunes sous le regard de la terre entière et bâtir un Mali Meilleur, le vrai Mali Kura» !

Traoré Hanane Kéita (Nouvel Horizon N°7057 du mercredi 19 février 2025)

Essayiste et romancière

