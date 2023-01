En plus de la volonté de réaffirmation de la souveraineté nationale, la mobilisation populaire du 14 janvier 2022 était aussi un témoignage de solidarité à l’Etat malien et un rejet de la gouvernance même de la CEDEAO et de l’UEMOA.

Le pouvoir de Transition a récemment décidé d’instituer la journée du 14 janvier pour la célébration de « la souveraineté retrouvée », en souvenir de la grande mobilisation du 14 janvier 2022, pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA.

En effet, les millions de personnes qui étaient sorties dans les rues et places publiques du Mali et de par le monde le 14 janvier 2022, à l’appel du chef de la Transition malienne, avaient diverses motivations. Il y a ceux qui étaient majoritairement d’inconditionnels soutiens de la junte militaire, qui avait pris le pouvoir à Bamako, avec le discours de mieux gouverner le Mali, mais il y avait aussi des millions de frustrés et de protestataires contre le système de gouvernance de la CEDEAO et de l’UEMOA. Il faut donc éviter l’amalgame et éviter de faire le pied de nez en direction de nos voisins et de la communauté internationale. Le Mali d’aujourd’hui et de demain ne se fera contre aucune entité étatique extérieure !

La Rédaction

