Ça se passe au Grin : Les Colonels sont déjà contaminés

Selon les membres du grin, Assimi et ses hommes sont contaminés aujourd’hui par tout ce qu’ils reprochaient à la classe politique. Pour eux, le meeting raté du jeudi 8 juin dernier au Stade du 26 mars, en est une illustration. En effet, dans le cadre de la campagne référendaire pour l’adoption du projet de nouvelle constitution, un grand meeting de mobilisation citoyenne en faveur du Oui avait été organisé le jeudi dernier au Stade du 26 mars de Bamako (Yirimadio) en vue de démontrer l’adhésion du peuple malien à ce projet.

Toutefois, les membres se disent surpris de voir que les partisans du Oui n’ont pas réussi à faire le plein du stade alors qu’ils avaient acquitté des sommes pour la circonstance. Ce que les membres déplorent dans tout ça, c’est que c’était le même type de mobilisation que celui des régimes précédants, notamment, les t-shirts, les sotramas, la mobilisation des enfants de moins de 12 ans, la distribution des billets, entre autres.

Au grin, les membres pensaient que les colonels allaient changer la règle du jeu en instaurant une nouvelle approche patriotique pour remplir le stade et non avec de l’argent. Ils s’attendaient à un nouveau système de mobilisation dans le Mali-kura qui aurait incité l’engagement et la détermination des uns et des autres pour l’intérêt supérieur de la patrie et non pour l’intérêt personnel.

Ce qui amène les membres à dire que le virus des politiques a aussi contaminé les Colonels. « Pire, même avec la présence au stade des élèves militaires et policiers en cours de formation, le terrain est resté à moitié vide », ont-ils conclu.

Ibrahima Ndiaye

