Ça se passe au Grin : Les membres terrorisés par les événements

Les membres du grin témoignent avoir été dépassés par les événements qui se sont succédé avant et après la fête de ramadan : de l’attaque du convoi du chef de cabinet de la présidence entre Nara et Guiré, en passant par l’explosion d’une bombe à Sevaré le samedi matin 22 avril et le crash d’un hélicoptère à Missabougou le même jour.

Que préparent les terroristes ? Une question qui devrait donner à réfléchir, selon les membres du grin. A leur entendement, les terroristes ont choisi une nouvelle stratégie de guerre en se déployant dans tout le Mali pour procéder à des embuscades ou des attaques surprises.

Cependant au grin, on reconnait la complexité de la situation actuelle et le groupe apporte son soutien aux Forces de défense et de sécurité du Mali. Les membres du grin pensent que les services de renseignements et les populations ont un grand rôle à jouer dans ce genre de situation. “Ce sont eux qui peuvent prévenir les attaques et les embuscades. Toute chose qui peut aider les FAMa”, avancent-ils.

Ils invitent les autorités de la Transition à sortir de ce silence mystique et à être le psychologue des Maliens. Pour eux, les populations ont besoin d’être sensibilisées, rassurées, apaisées et approvisionnées d’espoir face à ces attaques inhabituelles des terroristes. “C’est la seule façon de pouvoir vaincre ensemble les forces du mal”, disent-ils.

Ibrahima Ndiaye

