Lors des manifestations des 10, 11, et 12 juillet 2020, au moins 13 personnes ont trouvé la mort, selon un bilan officiel ; certains à « balles réelles », selon les responsables du M5-RFP. Ces derniers, annonce avoir déposé une plainte devant les juridictions nationales contre la police nationale et la Forsat. Cette plainte, expliquent les responsables du M5-RFP, fait suite aux « tueries des manifestants » survenues les 10, 11, et 12 juillet 2020.

Les membres du grin invitent les autorités de la transition à s’inspirer du modèle de procès médiatisé de notre voisin la Guinée Conakry sur le massacre du 28 septembre 2009. Ils estiment nécessaire de faire de même chez nous sur les tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020 sous feu IBK. En effet, ce procès guinéen hyper médiatisé qui se déroule sous l’œil de dizaines de caméras des chaînes de télévision guinéennes a attiré toute l’attention des membres du grin.

Les membres du grin restent convaincus que diffuser ce genre de procès en direct sur la télévision nationale aura une importance pour le vivre ensemble, pour les familles des victimes, et le peuple malien. « Il s’agit non seulement de juger les acteurs de ce crime, mais également informer le peuple, de mettre en mémoire, avec les moyens de communication modernes, ce moment important de notre histoire individuelle et collective », disent-ils.

Au grin, les membres pensent que cela permettra de tirer à jamais des leçons en termes de respect mutuel et du caractère sacré de la vie pour les générations actuelles et futures.

Ibrahima Ndiaye

