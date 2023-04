Lettre à Boubou

Salut mon grand cousin, permettez-moi de te souhaiter un bon mois de carême et ensemble, prions pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. A propos de stabilité, nous venons franchir un cap avec l’arrivée d’une troupe compact dans le nœud gordien qui depuis 1963 est le point de départ de tous les malheurs que nous connaissons. Abramov et les siens ont décidé de nous épauler, ce qui nous permet de survoler l’espace que l’autre voulait ériger au protectorat. En somme c’était un Kurdistan irakien dans notre pays. Le peuple dans toutes ces corporations dit non et il falloir compter avec cette détermination qui commence à faire des émules dans le Yatinga, le Worodougou, le Sankara et même chez les Bakouba. Le Mali, notre pays a fait un choix optionnel et il veut qu’on le respecte. L’Afrique et le monde entier nous observent et nous avons plus autre choix.

Cher cousin, le processus pour la conquête du pouvoir à démarrer avec la mise en place de la structure devant organiser la compétition et ses démembrements. A l’état actuel, le constat, la classe politique reste plus que jamais divisée et elle n’est d’accord que sur son désaccord. Cette division aussi se manifeste chez les organisations de la société civile. Cela se comprend aisément car les hybrides ont envahi la sphère sociale dans le but d’en faire un levier stratégique pour la conquête du pouvoir et tu seras suffisamment édifié avec la prochaine publication des représentants de la société civile. Pour cause des individus après avoir fait le tour des partis politiques se sont réfugiés dans des associations pour arborer le manteau de la société civile. Voilà la triste réalité.

Cher cousin, le peuple grâce aux multiples canaux est suffisamment informé. Désormais le petit paysan de Napasso peut vous dresser le tableau de la trahison dont notre pays a été victime de la part de ces politiciens. Difficilement, il tombera dans les schémas classiques des chercheurs du pouvoir. Mais ne vendons pas la peau de l’ours avent de l’avoir abattu avec cette classe de samaritain qui pense être en mesure de confondre Dieu. Leur stratégie consiste à cumuler de la fortune impropre et à financer des œuvres sociales avec, telle que recommandé par les saintes écritures. C’est pour dire au Seigneur un jour qu’Il a pris sa part aussi à travers des dons aux démunis.

Cher cousin ceux qui ont intérêt à ne pas avoir une presse forte peuvent se frotter les mains. Celui qui doit donner la leçon de morale s’est fait prendre en flagrant délit de mangement de la chose publique. Le linge sale, au lieu qu’il soit lavé en famille a fini par être étalée au bord du Djoliba PIAN !. Toute honte bue les artisans du Kounafoni n’ont plus bouche. Cela fait l’affaire de ceux-là qu’on critiquait en longueur de journée et qui ont l’occasion inespérée de nous rappeler nos bases besognes.

Cher cousin, des partisans de l’argent facile et des moindres sont dans l’œil du cyclone. En effet, l’informatisation à outrance de notre système financier est en train de mettre à nu beaucoup d’escrocs à col blanc. Un de nos vendeurs d’engrais est sur le point de détaler pour avoir monté certes avec des complices de l’administration des fausses factures à hauteur de plusieurs milliard de franc CFA L’intéresse est connu pour la prouesse de ses jambes et la frontière avec le Worodougou n’est qu’a une demie journée. En attendant les marabouts réquisitionnés pour calmer le jeu travaillent en plein régime malgré le carême. En tout cas, il a intérêt à ne pas se faire prendre sinon….

Je te quitte et à la quinzaine prochaine.

