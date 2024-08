Lettre à grand-père : Le bilan et 4 ans après ?

18 août 2020-18 août 2024, quatre ans jour pour jour, le régime de feu Ibrahim Boubacar Kéita chutait. Oui grand-père, cela fait aujourd’hui quatre ans que le peuple malien décidait de faire partir le président IBK pour que le Mali puisse souffler. Grand-père, le peuple malien regroupé en M5-RFP sur le boulevard de l’Indépendance, a mis fin au régime du président IBK le 18 août 2020.

Oui grand-père, ça n’allait pas du tout en 2020. Rien n’allait dans ce pays. Tout était bloqué. Sur le plan politique, les libertés étaient gravement restreintes. Les gens s’exprimaient avec des difficultés et des craintes. Les marches étaient difficiles. La liberté de marcher et de s’exprimer n’avait pas toute sa valeur en 2020. Tout allait mal sur ce plan.

Sur le plan économique, tout était cher. La vie n’était pas facile pour tout le monde. Les gens souffraient. L’économie n’était plus à la hauteur. La vie était chère. La viande était chère. Le poisson était inaccessible. Du riz, n’en parlons pas ! Le mil, qui était pour le pauvre, était devenu une denrée rare. L’eau et l’électricité étaient si chères, que tout le monde avait du mal à se les offrir aisément.

Sur le plan sécuritaire, c’était gravissime. Tous les jours, les radios informaient sur des attaques par-ci par-là. Les journaux titraient partout des attaques. Tiébilé Dramé était là pour faire le décompte bilanciel. Chaque jour des morts au nord et au centre. Des ravages. On n’en pouvait plus. Les gens sortaient partout pour dénoncer. IBK n’arrivait plus à nous sécuriser.

Des crises politiques partout. Un accord qu’on n’arrivait pas à appliquer. L’état des routes de Gao-Mopti et de Bamako-Kayes, impraticable. Toutes les libertés étaient menacées et les gens se regroupaient tous les vendredis au monument de l’Indépendance pour dénoncer. Rien n’allait au Mali et tout le monde le savait et le disait.

Tout allait mal au Mali. Et il a fallu les grands libérateurs du M5-RFP et les “paracheveurs” du CNSP pour libérer le pays du sous-développement, de l’insécurité et des crises politiques du régime IBK le 18 août 2020. Pour ce faire, des grands commerçants, la diaspora, des grands entrepreneurs et le M5-RFP ont tous œuvré pour voir aujourd’hui.

Oui aujourd’hui, le grand pan du Mali. On a chassé la France, on a chassé la Minusma et on a rejeté l’accord. On a chassé des centaines d’ONG, beaucoup de partenaires. On est en route pour quitter la Cédéao. Pourquoi le CFA même ? C’est le moment de remercier les Maliens de la diaspora et nos grands riches qui ont aidé le M5 dans ce boulot.

Quatre (4) ans aujourd’hui, il faut être handicapé visuel pour ne pas voir le bilan. Sinon tout va très bien. Jamais un pays n’a atteint un si grand niveau en 4 ans. Tout va très bien et chez tout le monde. Les libertés sont là. Les droits sont acquis. Tout ce qu’IBK n’a pas pu, est là aujourd’hui. Vive la Transition pour 40 ans.

