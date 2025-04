La constitution ou la loi fondamentale a examiné la liberté d’expression de ses définitions, de son importance, de ses types, de sa réalité, de son symbole, de ses moyens en passant par ses limites.

La liberté d’expression est inscrite à l’article 14 et 15 de la constitution du 22 juillet 2023 et l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Elle fait partie des droits fondamentaux.

La liberté d’expression conditionne l’exercice d’autres libertés comme la liberté d’opinion, par exemple.

Plusieurs textes internationaux garantissent la liberté d’expression, notamment la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). La liberté d’expression est le droit reconnu à l’individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. Elle procède de la faculté de communiquer entre humains.

C’est quoi la liberté de l’expression ? L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme précise que la liberté d’expression “comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière”

Quelle est l’importance de la liberté d’expression ? Un droit fondamental chèrement acquis. La liberté d’opinion et d’expression est l’une des premières libertés politiques et elle fait partie des libertés fondamentales de toute personne. Au niveau individuel, la liberté d’expression est indispensable pour le développement et l’épanouissement de chaque individu.

Quels sont les types de liberté ? La liberté de pensée, de conscience et de religion. Le droit de vote et d’être candidat à des élections. Le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales. Le droit de posséder des biens et d’en jouir pacifiquement.

Comment faire pour que la liberté d’expression soit une réalité ? Supprimer la diffamation pénale, la diffamation et les autres sanctions pénales en cas de reportage et lutter contre le recours aux SLAPP (poursuites stratégiques contre la participation publique) pour faire taire les journalistes et les militants.

Quel est le symbole de la liberté d’expression ? Le dessin de presse, symbole de la liberté d’expression, est toujours une cible de choix pour les censeurs de tous bords.

Quels sont les moyens mis en place pour protéger les libertés ? Enfin, la mobilisation des citoyens eux-mêmes est aussi un moyen de protéger leurs droits. À travers des associations, des organisations non gouvernementales, par des pétitions, des manifestations, les citoyens contribuent à la défense de leurs libertés.

Quelles sont les limites de la liberté ? Les limites inhérentes aux libertés sont essentielles pour garantir un équilibre harmonieux en société. Sans restriction, la liberté individuelle peut empiéter sur les droits et le bien-être des autres, créant des conflits et des injustices. Les limites à la liberté d’expression, la liberté d’expression peut être limitée pour des motifs, d’intérêt général, comme la sécurité nationale, la sûreté publique ou encore l’intégrité du territoire ; relatifs au devoir de réserve qui pèse sur les agents publics (exigence d’un certain niveau de neutralité des agents de la fonction publique dans l’expression de leurs opinions) ; de protection de droits de la personnalité visant à éviter toute diffamation, discrimination ou atteinte excessive à la vie privée d’autrui ; de protection de certains documents, notamment ceux relatifs au secret de la défense nationale ou encore certains documents confidentiels sur des affaires judiciaires en cours. Les limites à la liberté d’expression peuvent être naturelles (faculté de penser et de formuler ses idées), légales, morales, sociales et politiques. Elles peuvent être imposées par l’Etat, la loi, les autres, le pouvoir économique ou soi-même.

Mohamed SOGODOGO.

